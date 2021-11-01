G20预演气候角力 多边主义富国须担带

来源：明报

明报社评

全球忧患重重，一连两天的二十国集团（G20）峰会，就新冠疫情、气候变化、经济复苏有不少讨论，然而除了之前已敲定的全球最低税率协议，发达国家与发展中国家的矛盾依然突出。这次G20峰会，某程度成为了本周联合国气候变化大会的前奏，西方发达国家欲就零碳排、弃燃煤等议题，向中印等发展中大国施压，却不提富国要为减排负上更大历史责任，至于每年提供千亿美元协助穷国应付气候变化的承诺，更是10多年来从未兑现；论抗疫，西方富国六七成人有针打，穷国平均仅得3%民众接种了新冠疫苗。多边主义合作，不能光说不练。应对全球危机，发达国家应有更大担当，支援穷国抗疫抗暖化，不应沦为空谈。

铺路联合国气候大会

发达国发展国攻防战

去年G20峰会受疫情影响，只能以视像方式举行，这次是两年来G20元首有机会面对面开会，然而并非所有成员国领袖皆有赴会。中国防疫从严，国家主席习近平自疫情全球大流行以来，未尝出国访问，这次亦不例外，由外长王毅代为出席；俄国疫情恶化，早前一度自我隔离的总统普京，亦未前往意大利参与会议；日本昨天大选，新首相岸田文雄留守国内；至于墨西哥和沙特元首亦无亲临会场。

5国元首婉拒赴会各有原因，不代表不重视会议，习近平和普京皆有发表视像讲话，陈述立场及提出意见，然而多名非西方大国领袖未有亲临，传媒镁光灯，很自然落在一众西方发达工业国领袖，特别是美国总统拜登身上。近期美法与英法关系，分别因为澳洲核潜艇风波和渔业争议而转差，元首面谈有助缓和这些西方世界“内部矛盾”。拜登上台以来，外交上一直标榜“美国回来了”，G20云集世界20个主要经济体，对拜登而言是“展示美国全球领导力”的舞台，何况本周还有联合国气候变化大会，拜登将亲赴苏格兰参与，推动其主张，这次G20峰会正好为华府及发达国盟友，提供了造势机会。

西方跨国巨企利用各国税制差异避税，美国科网巨头尤甚，华府推动全球最低税率，除了“阻止各国企业税率逐底竞争”，最大目的恐怕还是帮补库房。经过连场磋商，逾百国家同意将最低税率定在15%，并将征税打击面集中在小撮跨国巨企，满足了欧美要求，亦没有将税率定得太高，对大多数发展中国家影响不大，算是合理折衷。有关协议早前已敲定，G20峰会领袖一致拍板采纳，某程度是完成仪式程序，让各方可以声称，G20全球经济治理取得“重大突破与成果”，可是除此以外，这次G20峰会在应对气候变化、新冠疫情、滞胀阴霾等全球问题方面，并无多少进展。

气候变化为祸愈演愈烈，峰会公报提到，G20峰会领导人承诺加紧努力，将全球温度升幅，控制在摄氏1.5度之内。国际社会必须加紧合作，采取强而有力措施，阻止全球暖化。20多年前的《京都议定书》，清楚订明各国减排应秉持“共同但有区别”的责任原则，发达国坐享百载工业化好处，累积排放最多，当然要为减排负起更大责任，同时亦要支援发展国应付气候变化。

支援穷国抗疫抗暖化

西方承诺口惠实不至

2009年，西方发达工业国承诺，每年向低收入国家提供千亿美元援助，应付气候挑战。时至今天，有关承诺依然未有兑现，西方国家反而想将更多减排责任，推卸给发展国。这次G20峰会，还有之后的气候大会，西方国家有很多外交政治操作，欲逼中印俄等国显著提高减排幅度，包括主要国家不分贫富，都要在本世纪中叶实现“净零碳排放”，以及就逐步停用燃煤，定下进取时间表，可是另一边厢，西方国家对于援助发展国适应过渡，却又支支吾吾，澳洲作为产煤大国，更表明2030年仍会继续出口煤炭，不会跟随部分发达国家以2030年摆脱煤炭为目标。西方这种只抢环保道德高地、援助口惠实不至的态度，很难争取发展国认同。

西方印钞“泵水”大洒金钱，催谷经济疫下复常，然而全球疫情持续打乱供应链，供求失衡加剧通胀压力，美国 GDP增长显著放缓，滞胀风险愈来愈高，国民不满油价急升，华府欲趁峰会，要求沙特、俄罗斯等国增产石油，然而两国领袖皆未现身，G20共同声明亦未见有何良方及行动，应对供应链问题。疫情方面，峰会领袖支持世卫所订的疫苗接种目标，力争明年实现全球七成人打针，可是疫苗分配严重不均，依然是最大障碍。

目前全球有四成人接种了新冠疫苗，绝大部分集中在西方世界和富裕社会，中国作为发展中国家，做到高接种率，实属异数。中国新冠疫苗获世卫认可，供应他国的疫苗剂数以十亿计，西方嗤之以鼻，指控北京搞疫苗外交，然而西方自家生产的疫苗，却又远远无法满足全球需要。欧美忙于为国民打第三、第四针筹谋，部分专家相信，年年打针应付新冠病毒可能常态化，穷国民众无针可打，情况何时才能显著改善，叫人怀疑。习近平G20视像讲话，提出全球疫苗合作行动倡议，推动疫苗企业与发展国科研合作、支持世贸就豁免疫苗知识产权早日作出决定、协助穷国融资获取疫苗，西方发达国应跟中国及其他发展国通力合作，若富国不放下成见、私心与利益，实现全球七成人接种，不过是空谈。