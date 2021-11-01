G20未定“净零”期限 COP26成果势打折扣

来源：明报

联合国气候变化大会（COP26）昨日紧接二十国集团（G20）峰会举行。COP26与G20是今年两大处理全球暖化问题的国际会议，外界一直关注G20领袖能否作出具意义的气候变化承诺，为今后两周的COP26打下强心针。惟昨晚发表的G20联合公报并未为今后几年减排作出坚定的新承诺，没有设定淘汰煤炭的目标，也没确立2050年这科学预测的遏制全球暖化关键时间，为达至“净零排放”的最终期限。G20占全球碳排放八成，外界关注COP26的成果会否大打折扣。

联合国气候变化格拉斯哥大会主席岑浩文（Alok Sharma）昨在开幕致辞时道：“我们晓得，这次COP26是我们控制1.5℃的最后最佳希望。”COP26大会的谈判结果将于11月12日或之后数天达成。

G20公报允限升温1.5℃

2015年《巴黎协定》缔约国订定的共同目标是把全球升温幅度控制于不高于工业化水平之前1.5℃，以免全球出现不可逆转的气候变化。科学家和环保人士俱指出，各国须制定大幅削减温室气体排放，才可能实现那目标，但多国缺乏具体行动和时间表。而G20由中国、美国、印度等19个国家和欧盟组成，其温室气体排放量合计约占全球八成，故其行动对抑制地球升温至为关键。

G20峰会前日起在罗马举行两天。这是G20领袖过去两年来首度实体聚会，除了商讨抗暖化，与会领袖广泛支持针对跨国企业巨擘课征最低15%税率。中国由外长王毅代表国家主席习近平赴会，习近平则在北京以视像方式参加。

路透社报道，G20联合公报最终稿中，各成员承诺致力限制全球气温上升不超出工业化之前水平的1.5℃，及于“本世纪中业前后”实现“净零排放”或“碳中和”。他们承认减排是遏止全球暖化“最快速、最可行、最相宜”的办法。为此，决定于今年底起不再注资于“国外新建”、废气排放不经过滤的燃煤电站。

专家警告难阻全球升温2.7℃

不过路透社指出，公报内容没有多少具体行动，亦无指明要于2050年实现净零排放。联合国气候专家讲明，2050年是遏制地球升温不超出1.5℃，以免气候急剧变化的极限，惟按各国现行控排政策来说，即使完全落实，地球依然朝着升温2.7℃方向前进。

Avaaz是一个借环球网络集结力量，争取政商界更改政策的民间组织。Avaaz社运干事索里亚（Oscar Soria）依据G20公报草稿的报道，评论表示“失望”，重申“没有多余时间制订含糊其辞的梦想清单，我们需要具体承诺和行动”。