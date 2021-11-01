来源：中时电子报

作者：刘必荣

当我们都把注意力放在印太地区美、日、印、澳四方安全对话的时候，另一个由美国、以色列、阿联，加上印度的经济四方对话，也就是另一个Quad，在10月中悄然成形。

10月18日，印度外长苏杰生访问以色列，在耶路撒冷和阿联外长与美国国务卿举行视讯会议，正式宣告四国经济对话成立。去年特朗普推动以色列与阿联签署《亚伯拉罕协议》，让两国顺利建交，重建了中东秩序。今年拜登上台，不但延续了特朗普的政策，更进一步在《亚伯拉罕协议》上又加了印度二字，引印度到中东，建成一个“印度亚伯拉罕拉罕协议跨区域秩序”。

经济四方对话讨论了贸易、气候变化、能源合作、新冠肺炎、海上安全等议题。四边经济对话之下，还有两个三边对话：一是美国、以色列、阿联，其下有宗教共存、水资源与能源两个工作小组。另一个是印度、阿联、以色列。以色列的创新、阿联的资金、印度的制造，让三国合作估计到2030年可创造1000亿美元的产值。

对话没有提到巴勒斯坦建国，也没提到中国威胁。但印度帮助美国填补美国撤离中东所留下来的权力空缺，却是非常明显。印度自己应是非常得意的。

过去大英帝国有250万庞大的印度部队，帮助英国从东边参加八国联军打北京，到西边以印度骆驼军团打奥斯曼土耳其；今天印度一样帮助另一个西方强权美国，参与了从东边印太的Quad到西边中东的Quad。所不同的是，以前在大英帝国之下，印度的角色是被指派的，现在在Quad里，印度的角色是自己平等谈出来的。

印度与中东国家的关系也几经变化。印巴分立之初，印度为缓和穆斯林世界的猜忌，在外交上支持巴勒斯坦建国，并与埃及结交。印度总理尼赫鲁当年更与埃及总统纳瑟共倡不结盟运动。后来沙特崛起，联合海湾国家与埃及争夺穆斯林世界的领导权。于是巴基斯坦就去结交沙特，并与阿联建立密切关系。许多巴基斯坦移工在阿联工作，每年汇回庞大外汇，阿联则从巴基斯坦这个回教世界唯一的核武国家获得军事援助。

冷战之后局势改变。以色列以经济与科技实力逐渐打开外交僵局。以色列成为印度第二大武器来源国，并提供网络安全解决方案，帮助印度保护脆弱的基础建设，以色列的农业科技还可帮印度解决水资源不足的问题。更重要的是以色列的反恐模式与监听技术，可以整个引进到喀什米尔。所以两国1992年建交后关系愈走愈近。

这时又冒出土耳其想抢夺穆斯林世界主导权。土耳其总统艾尔段提出的全球“政治伊斯兰”，让海湾国家在伊朗的威胁之外，又受到来自土耳其的威胁。而巴基斯坦偏偏又与土耳其相善，致使巴国与海湾国家愈行愈远。印度当然不会错过这个机会，何况土耳其掀起的伊斯兰运动也冲撞到莫迪的印度民族主义，所以顺势与阿联加强了关系。正好以色列在《亚伯拉罕协议》后又与阿联的关系快速增进，于是加上美国的新四边会谈应运而生。

倒是沙特目前对这个发展只是沉默支持。沙国的态度会怎么变化？中东的Quad和印太的Quad，哪一个会发展得更好？印度抢进中东又会碰到什么障碍？都成为我们继续观察的重点。

作者为东吴大学政治系教授