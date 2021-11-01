正视中共“和统”与“武统”的辩证关系

来源：中时电子报

作者：赵春山

在台湾这些年内，谈“统一”是政治禁忌，就有可能被戴上“亲中卖台”的帽子。习近平有别于他前任的中共领导人，强调从“中华民族伟大复兴”的战略高度，处理他眼中的“台湾问题”。因此，两岸“统一”是中共对台政策的目标，但不是唯一和最终的目标。因为习说过那是“两岸人民心灵的契合”，而不是“形式上的统一”。

明年中共二十大后，统一问题势必放在议程表上。“不战而屈人之兵”固然是上上之策，但为形势所迫，也不能排除会对台使用武力。毛泽东就从“战争引起革命，革命制止战争”的辩证关系，强调“战争的目的在于消灭战争”。习当然了解其中“和战两手”的道理；但台湾民众对于这种复杂的辩证思维，可能就缺乏认识。例如，根据美国智库“布鲁金斯学会”（Brookings Institution）今年5月发表的一份民调，受访的台湾民众有近6成的人担心两岸开战，但多数人不觉得恐慌。

中共的对台政策，似乎也加深了台湾民众对“和战”问题的迷惘。2016年民进党再度执政后，中共的对台工作就聚焦于“反独”和“反对外力介入”。“台独”是个“假议题”，拜登政府对于美国是否出兵协防台湾，至今也维持“战略模糊”的态度；但中共却借此在军事、经济和外交等方面，加大对台施压的力度。难道北京不明白，这种“舍本逐末”的做法会使台湾人民因对中共政权的恶感，转而对“统一”心存戒惧？政策手段影响政策目标，中共的行为显然和促进“和统”背道而驰。

“统一”是一项庞大而复杂的政治工程。虽然《三国演义》开宗明义就说，“分久必合，合久必分”，但中国历史上从分到合，几乎都是运用战争手段达成的。两岸分治几十年下来，要推动“和平统一”，确有相当的难度，对岸需要运用更多的智慧和维持更大的耐心。

台湾的各项民调显示，支持“独立”虽超过支持“统一”，但“维持现状”仍是主流民意。台湾政治人物为了选票，对“统一”避之唯恐不及；但现状是一个动态的概念，改变现状的一个重要变数，就是中共的“促统”。蔡英文任内可以不碰触“统一”，但她的继任者，无论是民进党或国民党，可能都无法逃避这个议题。

如果“统一”的问题难以逃避，政治人物就应未雨绸缪，进行“超前部署”。台湾不赞成“一国两制”，但要提出自已的“统一”方案，以备不时之需，免得届时被迫结“城下之盟”。最重要的是，当执政者把“统一”视为一个选项后，就会有足够的心理准备，面对涉及中国大陆政策的相关议题。

作者为淡江大学中国大陆研究所荣誉教授