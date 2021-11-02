乱扣反美大帽 现代版指鹿为马

来源：联合新闻网

作者：吴亮贤

台湾四大公投案年底投票，蓝绿两大党街头宣讲、大型说明会已纷纷登场，炒热公投大战。

公投本该“对事不对人”，但是，蔡政府不仅把公投说明会“当选举场办”，还把在野党当“候选人”，“反莱猪”硬被说成“反美猪”，正是不折不扣的抹黑与人身攻击。

民进党宣称将发动超过三百场公投宣讲，呼吁民众投下“四个不同意”，是否与民意背道而驰，社会自有公论。但公投热战一开始，民进党就把民意最认同的“反莱猪”，冠上“反美猪”大帽，意图挑动亲美、反美情绪，赤裸裸以政治手段操弄民生议题。

根据中选会公告，国民党立委林为洲领衔提出的公投第十八案“你是否同意政府应全面禁止进口含有莱克多巴胺之乙型受体素猪只之肉品、内脏及其相关产制品？”不仅案名未见美猪，主文及理由书也是针对政府仓促开放莱猪、相关配套不完备，同样未见美猪一词。

顾名思义，“莱猪”为含莱剂猪肉，“美猪”为美国进口猪肉，两者定义截然不同，且台湾目前从十三个国家进口猪肉，反莱猪范围包含全数进口国家，民进党却直接指是“反美猪”，最基本的逻辑概念就出错，何况台湾从2005年就全面开放进口猪肉，近20年来进口美猪产品更高达50万公吨，反莱猪与反美猪何干？

民众反对莱猪，主因莫非是健康考量。但对于食安，政府先是凿一个大洞，再以提升国际经贸关系、台美关系等论述，告诉人民开放莱猪是必要趋势，如今，蔡英文又带头将“反莱猪”与“反美猪”划上等号，除了要把在野党贴上反美标签，背后目的更是要让抗中牌再度出场，宛如现代版“指鹿为马”，不仅欺瞒百姓，更成了带头散播谣言的最大金光党。