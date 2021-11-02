香港营商环境政治零风险时代不再

来源：明报

明报社评

香港政府统计处最新调查显示，今年驻港外资公司数目创新高，惟以本港作为地区总部的美资企业则大跌一成，日资亦见下跌，欧洲方面则大致持平。中美斗争激烈，香港卷入漩涡，去年《香港国安法》实施后，华府与北京的制裁及反制裁措施你来我往，本港营商环境，难望回到昔日政治零风险状态，部分美资企业多了顾虑，并不令人意外。美资日资驻港地区总部减少，究竟主要受政治因素还是疫情封关等影响，单凭现有数据无法判断，统计处调查发现，外资选择在港设立地区总部或办公室，政治稳定的重要性有所上升，然而在外资眼中，香港在多方面的吸引力似乎都有下降，特区政府应加强宣传解说，澄清疑虑，减少担忧。

中美斗争是大局

香港难左右逢源

政府每年都会做统计调查，了解驻港外资公司数目，以及它们对本港作为营商地点的吸引力有何看法，调查以6月初作为截止统计日期。去年的统计调查结果，一定程度反映了反修例风暴，以及疫情爆发初期的香港情况；至于今年的调查，外界最关注的，当然是香港国安法以及疫情持续造成的影响。去年调查发现，外资驻港公司数目合计9025间，10年来首度出现下跌，其中以地区总部跌幅最大，由1541家减至1504家，幅度约为2.5%，地区办事处数目亦有微跌。今年调查则显示，外资驻港公司总数反弹至9049间，创历史新高，不过地区总部按年再跌3.1%。

比较两年数字，内地与美资“此长彼消”趋势明显。内地企业驻港地区总部持续增加，今年升幅约6%；美资驻港地区总部则下跌近一成，是近18年低位。另外，日资驻港地区总部今年亦跌约7%，至于欧洲方面则未有太大升跌，英资驻港总部按年升5%；法资则减少5%。地区办事处方面，日资微跌美资微升，内地企业增幅显著，接近一成。

地缘政治局势不稳，中美博弈激烈，疫情挥之不去，防疫限制持续，全球复苏受阻，全属影响外资公司在港部署的因素，不同行业各有考虑和发展策略，很难单凭统计处的数字，判断某一两项因素的实际影响程度。举例说，调查发现，今年在港设有地区总部或办事处的非本地公司，只有14%计划未来3年扩充香港业务，是历来最低，原因可能是疫下环球经济前景不明，不一定跟香港国安法等相关。反过来看，六成公司表示未来3年在港业务计划“不变”，有意3年内逐步终止或迁离的公司只得3%，水平跟过去相若，也可理解为外资未看淡在港营商前景。

西方对香港国安法多有批评，过去一年美资日资驻港总部减少，不排除有部分与此相关，可是欧洲方面的情况，似乎也可以作为“香港国安法未损营商环境”的反证。最近10年美资驻港地区总部呈下跌趋势，去年跌得最急，日资方面则是自2018年下半年，即中美贸易战爆发后，持续数年下跌。香港发展长期四方通吃，跟中美关系过往整体良好有关。这几年美国强硬对华，斗争盖过了合作，香港难再左右逢源，反修例风暴更将香港推入中美斗争漩涡之中，部分美资关注香港国安法带来的政治风险，不过换个角度看，香港国安法之所以出现，本身就是因为香港政治风险不再是零。中美斗争是大局，各方都要面对现实，香港营商环境，很难回到昔日政治零风险。

政治稳定重要度增

关注外资法治观感

政府每年都会在调查中询问驻港外资公司，设立地区总部或办事处时，如何衡量一系列考虑因素的重要程度，并会请外资公司评价，香港在这些因素上是否有利。今年调查显示，非本地公司眼中最重要的3项考虑因素，依次仍是简单税制、资讯自由流通、廉洁政府，惟第4位则出现变化，去年排第6的政治稳定与安全，跟原本排第4的法治及司法独立对调，自由港地位则保持第5位不变。调查结果最直接的解读，是外资对政治稳定重要性看得重了，不过亦有人关注外资对本港法治看法是否转差，尤其是认为香港在这方面有利的外资，由去年的36%，降至32%，若与前年即反修例风暴前的46%相比，累积跌幅更达14个百分点。

外资对本港法治及司法独立的观感，港府需要密切关注和正视，有利评价比例大幅下跌，肯定不是健康现象，然而意见调查必然带有主观性，容易受舆论氛围影响，亦是不争事实。比较去年今年的意见调查，外资最重视的头10项因素，除了政治稳定外，其余9项的有利评价全部下跌，跌幅一般介乎5至10个百分点，就连“地理位置”这项永远无法改变的因素，本港有利评价由去年六成水平，大跌8个百分点。若与前年比较，外资最重视的简单税制因素，本港有利评价累计亦跌了8个百分点，尽管这两年本地或国际并无出现严重影响香港税务竞争力的变化。

有利与不利，有时是半杯水问题。比较这两年数字，各项因素本港有利评价普遍下跌，惟主要是转为“中立”而非转向负面。外资看法治与司法独立因素，认为不利香港的比率，由去年的12%，回落至今年10%，与反修例前调查的7%差距缩窄；政治稳定方面，不利比率由20%降至14%，这些都是正面发展。外资对香港的看法，某程度会受总体印象影响，当中夹杂主观与客观成分，当局向外资解说宣传时，需要分清虚实，对症下药，务求为本港营商环境多注正能量。