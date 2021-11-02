国际旅游成本增加 业界不敢乐观

来源：明报

圣诞假期将至，亚太多国陆续开门迎客，盼恢复旅业重振经济。澳洲昨起解除持续近600天的国际边境封锁，泰国恢复18个月来首次接待外国旅客在全国旅游，马来西亚和柬埔寨亦将开始试点恢复国际旅游。不过各国接种新冠疫苗比率不匀，例如新加坡和柬埔寨的接种人口达80%，泰国约四成多，外国旅客将关注目的地的健康安全情况，加上疫后旅游成本增加，皆窒碍国际旅游重拾旧貌。

澳洲悉尼、墨尔本的国际机场昨日迎来首批入境免隔离的客机搭客，机场出现亲友团聚、外国人雀跃准备出境回家的场面。总理莫里森昨称这是澳洲的“大日子”，该国“准备好起飞”。澳洲自去年3月20日实施封锁，连国民、永久居民都要取得批准才能入境，且须在酒店隔离14天。如今准许居于首都坎培拉、新南威尔士省、维多利亚省的国民免申许可证入境及毋须隔离检疫。至于免检疫国际旅游，暂仅限已接种疫苗的新西兰人入境，11月21日将增加新加坡公民。

澳洲有限度准入境免隔离

泰国经过以布吉岛作试点允许入境免检疫旅游4个月后，昨开放外国旅客在全国各地观光，预计11月和12月每月有30万人入境，初步目标是欧美旅客。新政策批准中国、美国、英国、日本等63个“低风险”国家及地区的旅客，只要完成接种新冠疫苗和抵埗头一夜入住政府批准的酒店，可以入境逗留21天。“低风险”国家名单外的已接种旅客，限游曼谷、普吉、清迈等17地，且须接受最少7天的酒店检疫隔离。

马来西亚旅游、艺术及文化部长受访称，因应邻国对外国旅客放宽入境限制，大马浮罗交怡将由11月15日起推行国际旅游气泡计划，供外国旅客毋须检疫逗留最少3天；若情况良好，或可于12月初全国开放给外国旅客。

马泰越柬印迎国际客

另外，柬埔寨亦准备11月底率先开放临海两省予完成接种外国旅客免检旅游；越南亦计划允许外国游客于11月到富国岛度假。印尼10月已准特定的数国游客有条件到峇里岛度假。

旅游业是亚太，尤其是东南亚的主要经济动力。澳洲和泰国原为全球最严格实施防疫边境管制的国家，但随着欧美等愈来愈多地区通关，两国亦决定解封，谋求促进经济和外交。商业策略顾问公司鲍尔亚洲集团高层哈里曼（Jay Harriman）表示，新马泰和越南等国处理疫情的态度，已由“清零”转趋“与病毒共存”，这正是近期防疫措施改变背后的主因。

“清零”转趋“与病毒共存”

不过旅游业料将复苏缓慢，如泰国预计新措施可使明年旅客人数升至1500万，带来逾300亿美元收益，但旅客人数将仍不到疫前一年4000万的四成。国际航空运输协会（IATA）估计，全球航空业2020年至2022年间损失达2000亿美元，单是亚洲2020年便损失近500亿美元，今年8月和9月的亚太国际旅运只及2019年水平的约4%。

亚太旅游协会总裁奥蒂格拉（Liz Ortiguera）称，泰国重新开放是重要一步，因它是东南亚国家的学习对象之一，但病毒变种、疫苗计划、边境政策将影响旅游复苏。分析亦指出，疫后旅游成本高于从前，如要检测、买保险，削弱外游意欲。