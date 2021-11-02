中美务实交往走向合作共存

来源：香港01

01观点

周日（10月31日），中国外长王毅在出席二十国集团（G20）罗马峰会期间与美国国务卿布林肯会面。美国国务院其后发表声明指，在朝鲜、缅甸、伊朗、阿富汗与应对气候危机等问题上，两国利益彼此存在重叠之处，因此双方可以合作。

这次美国官方声明措词将两国合作放于比较重要的位置，行文次序甚至还要将此一部分排在责难中国的诸多问题之前，反映美方对中美关系的看法有了明显变化。

美国外交倾向务实主义

回顾今年中美外交，这种变化其实早有端倪。今年3月份中美双方高层在阿拉斯加会面几乎延续了特朗普政府后期的局势，双方在各个问题上互不相让，会议可谓不欢而散。中方代表杨洁篪、王毅多次提出中美“合则双赢”的讲法奉劝美国务实合作，但此时美方尚未积极回应其呼吁，布林肯讲话主要仍然是向中国列出诸如新疆、香港、台湾等一系列美国“感到关切”的议题，而在合作方面只是重复了拜登政府年初所谓“在该竞争的地方竞争，在可合作的地方合作”的空泛讲法。

至7月底，美国副国务卿谢尔曼来华访问，美方声明则已经显示出一些愿意跟中国合作的空间。虽然当时仍然有很大篇幅是对中国表达不满的地方，但最后仍然提出了美方承认双方在不同问题上的合作至为重要。

到9月拜登与习近平通话后，中美的合作重要性更进一步提高。10月初美国国安顾问沙利文与中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪于瑞士苏黎世见面后，美方声明首次将合作置于问题之前。这次布林肯与王毅的会面，再次在外交层面上确认了合作先于分歧的倾向。

中美必须合作共存

中美现在已是世界两大超级大国，而且同样具备核武，如果双方发生不可控的纷争，其后果将不堪设想。因此，两国合作不单旨在追求“两利”，更是为了共存。在核子战争、气候变化等问题之上，负责任的大国都必须有清晰目标。如果连人类赖以生存的地球也受到无可挽救的破坏，届时根本“皮之不存，毛将焉附”。

举例来说，中国早于1964年成功研制原子弹后已提出“不率先使用核武器”原则，而近月也有消息指拜登正在考虑发表同一声明，若此事成真自然有助大大减低两国角力引发严重后果的机会。不过，日前有传媒指日本、英国和澳洲等美国盟友竟游说拜登不要改变核武政策，这种取态轻视了核武对地球整体的威胁，对于人类命运没有益处。

无论基于什么理由也好，中美作为超级大国都应该管控彼此的分歧，避免爆发冲突和产生威胁全球人类的后果。况且世界面对的大量问题从来非一国可以独力解决，故此中美两国亦只有务实合作共存，才能确保双方以至全球繁荣稳定。