国民党如何分进合击？

来源：中时电子报

作者：张景为

牵动2022、2024台湾大选的年底四大公投，朝野决战氛围透过蓝绿全台宣讲与夜宿凯道正不断升高；另一方面，新北市民进党团以连环炮的攻势，硬逼着市长侯友宜谴责大陆军机扰台；而最新的民调则显示，在政党支持度上，国民党竟然落在民众党之后位居第三。这三个发生在最近差不多时间、似乎没有直接关系的意象，却微妙映射出国民党意欲重返执政的连锁关卡。

首先，蔡政府这次还是想把公投打成蓝绿对决，并升高为“抗中保台”意识形态的对立，但这四大公投均非高度政治性的议题，而是攸关食安、环保、能源等公共政策的民生思辩，而且多为民进党在野时极力主张、如今却出尔反尔的诉求，因此这次公投决战的结果，不仅将考验台湾民意的理性抉择，更将验证国民党向2024大选迈进的空间能量还有多大。

其次，民进党推进台独的企图不会中止，但会透过嘴炮压迫、软性巧饰等方式不断迂回进逼，以“反共爱台”的教条强逼侯友宜，如咒语般复诵表态只是开始，而且像侯友宜、卢秀燕这样深受好评的国民党籍民选县市长，更将是绿营强力围攻的首要对象。如何结合并善用泛蓝在地方基层的有机力量，适时而有效地维护蓝营百里侯，不被各个击破，进而成为挺进中央执政的最强基础，将是重中之重。

第三，国民党此际沦为“小三”并不奇怪，一是之前党主席选举的软性内斗，留给外界不良印象犹在；二是民众党实为一人党，医界出身的柯文哲因疫情专业而乘风顺水，连带拉抬了民众党水涨船高。

而这也说明了，民众党独力虽未必能成大局，但国民党想重返执政，必须尽早谋划如何安抚、乃至与民众党的合作，至少也要使柯文哲无法坏事，否则恐仍将功亏一篑。

综观当前民意需求的执政两大要素，分别是国安和治理效能，前者，民进党占足“抗中保台”的话语权与战略高度，国民党必须精进监督的创意与技术、制衡的耐力与深度，而非只是追求抗争的一时激烈度，否则将事倍功半。

在后者，除了前述侯、卢两位领头羊，加上宜兰县长林姿妙等15位蓝营县市长所展现的评价口碑，已成为国民党执政能否胜过民进党，并说服民意的最强资本。

所谓“练招不练功，终究一场空”，如今在野的国民党，立委与市议员应该表现出政治诉求的敏感度与火力，县市长则负责治理的效能与火候，唯有内外在的招式与内功这两方面无所偏废、各显本能、分工合作、分进合击，才能克竟全局，终底于成。

台湾民主政治发展至今，人的因素往往超越政党，选战胜败尤然，从李登辉、陈水扁到马英九、蔡英文都是如此，如今国民党因传统包袱与刻板形象，更是陷入困境；即使意外掀起旋风的韩国瑜，当初也是先尽量降低政党色彩后，才得以缔造后来的奇迹。如何珍惜这15位县市长，不让其受政治污染，撑住其中苦干实干、努力做事的几个县市长，以他们为典范，在关键时刻自然会对照出民进党的只搞政治、治理无能，让民意重新恢复信任国民党。

说到底，国民党在2024大选极可能又是想选、能选的人太多，如何择优且服众？这才是真正的终极困惑。