日本大选后的经济展望

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

日本在上周末举行众议院大选，选举结果自民党获胜，可独占众院所有常设委员会主席与多数决优势的“绝对安定多数”261席。由于选举结果有助于政局稳定，益于政府在选后发动财政政策，推动后疫情经济复兴，选后隔天日经指数大幅上扬2.61%，是东京股市四个月来的单日最大涨幅。

这次日本众议院大选，自民党是出乎意料的好战果。过去两年日本政府对于新冠肺炎的基本政策，是想在疫情控制与维持经济活动之间取得平衡，疫情稍微改善就急着松绑推动观光餐饮促销活动，但松绑政策后的疫情往往失控严重，今年8、9月疫情颠峰期间，染疫民众数超出医院负荷能力，不少人是在无法接受适当医疗情况下病逝家中。

日本政府防疫政策的失败，民意对自民党高度不满，迫使前首相菅义伟负起政治责任，在9月底自民党总裁任期届满后宣布不连任。而赢得党主席选举的岸田文雄新首相也担心夜长梦多疫情再起，趁着新内阁新气象，民众对自民党的支持度转好，就任首相十天后就宣布解散众议院，创下日本战后，最短命内阁以及解散后最快投票的两项纪录。

在此背景下，民众对于防疫失败的不满选票，应该是在野党收割的大好机会。在野党也看好时局，全力抢疫情不满选票。结果是自民党比选前减少15席次，但是合作积极的最大在野党立宪民主党与共产党，却是各丢掉13与二席，在野党可说是惨败。

为何日本最大在野党惨败？主要原因在于国际局势对日本国内左派政党不利。近年北朝鲜不断试射导弹，中国对于钓鱼岛步步进逼，加上上个月俄国与中国海军举行十艘军舰联合巡航。在国家安全情势日趋严峻的情况下，日本左派依旧宣扬与美国保持距离的主张，自然得不到民众支持。

相较左派在野党的低迷，右派在野党在这次选举大跃进。国民民主党从八席增加到11席，而日本维新会从11席暴增到41席，一举成为日本第三大党。维新会在此次大选成功，除了左派在野党无法吸收不满政府选票外，还有维新会的主要势力来自大阪地区，而疫情中大阪府知事吉村洋文（维新会的副主席）对于疫情采取比中央政府严格的态度，获得民众好评，在吉村洋文的光环助选下，大阪府内15个选区的自民党参选人全军覆没。

维新会吸票的另外一个原因，是岸田新首相的经济政策不受财经界欢迎。岸田从选举党主席开始就鼓吹新型日本资本主义，强调重视分配，并且暗示要开征新的金融税，作为分配财源。然而金融税话题一出现，就让日本股市连日崩跌，财经媒体讽刺是“岸田惊吓”。之后岸田封印了金融税话题，但是新资本主义一词却让日本财经界持续不满，例如最大电商企业乐天的社长三木谷浩史就批判岸田的政策，摆明是搞社会主义。

在财经界不欢迎气氛下，这次大选后期，岸田在助选场合，几乎都已不讲分配等偏左派的财经政策，但依旧让财经界与资产阶层对岸田不信任，其结果就是明显流失政党票。根据共同社的出口调查，这次各大政党死忠选民的政党票流失以自民党最严重。

总结大选结果，日本财经界应该相当满意。自民党走过疫情的低迷支持，获得绝对安定多数席次，意味今后日本政局的稳定，有利于财经政策实施。此外，原本岸田首相个人有左倾的经济政策走向，然而他的理念不仅选举中被财经界反弹，选举结果也造成支持者流向右派在野党的维新会。岸田非大破大立型政治人物，这次的选举结果将会压制岸田，之后不敢贸然实施过于激烈的分配或租税政策。

选后岸田马上宣布在11月中就会公布大型景气复苏政策，随着日本疫情明显改善，稳定的政局下，预料今年冬季与明年春季，日本将会有一波后疫情的内需复苏景气。