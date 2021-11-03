后备军训练14天 台军民冷暖当自知

来源：联合新闻网

作者：洪哲政

台湾国防部历经整备，推出“14天”型的新制后备教召，希望强化后备战力。面对当下这个人民须牺牲比过去更多的自由来重拾枪炮、战训满档的军队将面对更沉重接训压力的时空，军民冷暖自知。

在国际普遍关注台海情势，国防首长宣称是从军40年来两岸对峙最严峻时刻，万余名后备军人将重新进入营区接受翻倍时间的军事操练，成为台湾当下提升全民“抗敌”意志的政治指标。

台湾民主自由，年轻一辈国民生长在崇尚自我意识的环境下，“义务”入军营服役多被视为职涯负累，无所不用其极逃避教召者众，国防部甚至曾因此遭监察院指正。尤其朝野政党十余年来为争取年轻选票，无论谁主政，役期都成为政治攻防筹码，当兵时间一年少过一年，终至推行当下的募兵制。对政党而言，要想增加义务役役期，无异政治自杀，也因役期长短轻重涉及民意，军方如屡薄冰。

军队在后备教召上从来不是没有好的训练方法，而是施训轻重、时间长短，牵涉民意向背，成为政治议题，且民进党执政前曾有一段激烈而成功的反军操作，军队遭到抺黑，社会形象难以提升。为免招致更多反弹，军人多做多错、不做不错，面对短暂入营的后备军人，多仅求军民尽欢，平安离营，后备部队训练因此长期形式化，资源分配被弱化。国防部纵使不承认，但评估台湾军力的美方指证历历，这也是当下蔡政府成立全民防卫动员署等单位，且宁愿有限度碰触敏感役期问题的原因。

军队当年推动募兵制，就是希望让保卫台澎金马的任务由专业志愿役军人承担，义务役男退伍后民生乐利，专注本身职涯发展。岂知现在又走上回头路。

国防部甫下令四个月常备兵军事训练役男须重新回到野战部队、站卫兵，作战斗支援勤务，分担过去由志愿役军人负责的任务；退伍的后备军人则开始要准备奉召回营半个月，行军打野外覆练枪炮战技。历经员额精简的军队部队，在战训锻练频繁，部队运作几无空档下，必须分出大量组织资源与人力，接训松散、自我意志高昂的常备兵与后备军人。在军队军法制度弱势下，强化后备战力前，军民恐要先历经一番形同混战的磨合消耗。

两岸军事对峙日益严重，大陆军机持续闯入西南防空识别区，但时也见美军机舰在台海周边活动，台军在美陆台三方翻搅的政治棋局中，强化后备战力不但确有实需，也是台湾面对国际社会对此间情势关注时，回应自我防卫决心的指标之一。只是历经国、民两党李扁马执政以来，也未曾到须以剥削人民自由来因应周边情势的程度。孰令致之？值得被深刻记忆与探讨。

