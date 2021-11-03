诊断美国“转向亚洲”这10年

来源：中时电子报

作者：黄介正

在夏威夷出生的奥巴马宣称，自己是美国第一位太平洋总统。2011年10月11日美国前国务卿希拉莉在《外交政策》发表〈美国的亚洲世纪〉专文，称美国站在由中东战局往亚洲的转向点。直到拜登总统终于在今年自阿富汗完全撤离，美国“转向亚洲”的战略调整已经10年了。

美国与中国大陆在亚洲正式的交锋都在澳洲国会，也都在11月17日。奥巴马于2011年11月17日在澳洲国会发表演说，正式宣告美国积极的转向亚洲，将与盟邦共同形塑“安全、繁荣、尊严”的亚太地区。

中国大陆领导人习近平3年后恰巧也在11月17日向澳洲国会发表演说，强调中国大陆最需要和谐稳定的国内环境与和平安宁的国际环境，中国的发展会依循“和平、发展、合作、共赢”的原则，以邻为伴，与邻为善。

澳洲前总理艾博特七年前在首都坎培拉热情接待前往国是访问的习近平，并宣布与中国大陆结成“全面战略伙伴关系”。艾波特10月上旬亲自来台湾，在论坛发表主题演说，呼吁盟友与自由民主台湾团结在一起；他表示，若北京当局企图胁迫台湾，后果将不堪设想。艾波特的转向相当程度上反映了过去10年来，亚太地区翻转性且深刻的地缘战略格局变化。

中国大陆以特有的决策及政府运作模式，在“党管一切”与“举国体制”之下，充分使用政治工具，总能压制或调适地渡过困境，与西方民主制度形成一种 “不对称”的崛起效果。习在2012年接掌大位之后，以“红色基因”、“不忘初心”、“民族伟大复兴中国梦”的理念，深化改革与权力巩固一起抓，为的是政权稳固并快速超赶地“走近世界舞台的中央”。

北京2013年宣布“东海防空识别区”，在南中国海加大速度“填海造岛”，并开始推动“一带一路”的全球经贸发展战略。2014年在“亚信峰会”提出“亚洲的事情，归根结柢要靠亚洲人民办”。

军事上，从2015年推出脱胎换骨的“深化国防与军队改革”，依照“军委管总、军种主建、战区主战”，重组“中央军委”，重划“五大战区”，强调“实战化”训练，颁发试行版《联合作战纲要》，并以超世界水平的速度进行全面军事装备现代化。

美国奥巴马、特朗普、拜登三任总统，与习近平的10年较劲，从“转向亚洲”、“亚洲再平衡”到“自由与开放的印太”。2016年“南海仲裁”的结果根本起不了作用，2018年开打的贸易战并未降低美国对中国的进口额度，近年再推动的美、日、印、澳四国（Quad）对话，美、英、澳（AUKUS）联盟都还在探索阶段，美国的“转向”慢了不只好几拍。

美国转向的先机未能把握，霸权维持的力道显出疲态，如今10年之后，虽然仍居世界第一强权宝座，但在印太地区已不可能安稳泰然。习近平“东升西降”的战略形势判断，既非凭空想像，也诠释了美国转向亚洲10年的成绩。

在未来的10年甚至更长的时间里，亚洲仍将是美国的主要战略方向，而中国大陆必将是美国的战略重心。台湾在此地缘竞争的大框架下，要面对的是距离大陆太近，距离美国太远；要明白的是北京之所必取，而未必是美国之所必守。

两强抄家伙准备在自己家门口械斗，根本不是选边投靠的问题，而是避险非战的智慧。台湾要想保周全，就要会周旋，既要与美国周旋，也要能与北京周旋。

美国政府官员“坚若磐石”的口头保证与安援作为，听起来令人感动鼓舞，实际上是以美国本身利益为出发；中国大陆暂时压抑“武统声浪”，看起来令人稍稍放心，实际上也是以民族伟大复兴为考量。

美国“转向亚洲”，转得不算顺利，大陆强势应对，使得周边难以安宁。两强争霸，绝对不是比赛谁更爱台湾。

作者为淡江大学战略研究所副教授、战略暨兵棋研究协会理事长