将迎执政10周年 金正恩何获“首领”之称比肩金日成？

来源：香港01

作者：许辉

最近，朝鲜权威官媒《劳动新闻》在评论文章中三次称呼金正恩为“首领”，分别为“他是革命杰出的首领，是人民伟大的父亲、敬爱的金正恩同志”“又一位伟大的首领”“将敬爱的总书记同志作为革命的伟大首领”。此前，在朝鲜只允许对国父、金正恩的祖父金日成使用“首领”称呼。金正恩的父亲金正日生前也只被称为“将军”，死后才获得了“先代首领”的称呼。

在今年1月举行的第八届劳动党党大会会场上，金日成和金正日的肖像被劳动党的大型标志取代，会上“金日成、金正日主义”的表述也消失不见。此后，“金正恩主义”“金正恩革命思想”这些表述在朝鲜内部逐渐开始使用。

此外，与刚刚上台时在体态（有报道称金正恩刻意增肥几十公斤）、穿着和动作上效仿祖父金日成不同，近阶段金正恩却减肥约20公斤。韩国国家情报院证实，金正恩先前并没有以替身公开亮相，只不过减肥前后身形相差较大，但健康无恙。该机构称，是基于人工智能等技术持续跟踪分析金正恩而得出此结论。

朝鲜最高领导人金正恩目前的职位包括朝鲜劳动党总书记、朝鲜劳动党中央军事委员会委员长、国务委员会委员长、武装力量最高司令官，其军衔为共和国元帅。登上“首领”宝座，并开始确立独立的、唯一的“金正恩主义”思想体系，金正恩这样做可能基于以下两个原因。

一是2022年金正恩将迎来执政10周年。金正恩2012年正式上台后，国际分析人士曾普遍看衰朝鲜和金正恩的前途。许多人预言，这会是一人体制的结束，但预测很快便被现实打脸。短短数月内，人民军总参谋长李英浩与人民武力部长金英春双双被解职。2013年12月，金正恩的姑父张成泽被控叛国，后被处决。2012至2016年间，金正恩发动了金日成时代后朝鲜最大规模的一次肃清行动。2017年2月，金正恩同父异母的兄长金正男在马来西亚吉隆坡国际机场遭攻击身亡。

通过以上举动，金正恩逐步巩固了权力，如今已经不再需要依仗祖父的权威。被“拥戴”成“首领”，也意味着金日成和金正日的时代已过去，朝鲜名副其实开啟了“金正恩时代”。

二是金正恩做到了金日成和金正日没有做成的事，可能自认為在功绩上可以与其祖父比肩。开始于金日成时代的核与导弹计划在金正日执政时期并没有取得突破性进展。金正日在位16年期间，共进行过两次核试验，但都未取得成功。金正日生前也不使用首领的称呼，很可能是担心该称呼有背离遗训统治、挑战金日成权威之嫌。但核导计划在金正恩时期却终于开花结果。核武器不但為金家政权提供了保护盾，美朝首脑会谈也得以实现，朝鲜真正具备了与美国讨价还价的本钱。