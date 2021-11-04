台湾军人的真实告白：两岸若开战能否成功抵御？

来源：德国之声中文网

作者：李宗宪

“当初大学考不好，想说军人收入不错又能帮家里省钱，就决定从军，”回想十年前的决定，已退伍近2年的郑郁颖虽不后悔，但谈起这段军旅生涯，语气却满是无奈与失望。

10月初，解放军密集靠近台湾近海，台海局势紧张。台湾国防部长邱国正日前称对台军信心十足，但退伍军人郑郁颖却不以为然，她向德国之声坦承，对于台湾自我防御能力持存疑态度，并透露，台湾新兵的基础训练不够确实、也不扎实。

她说：“一般基础训练期间，会有基本礼仪、打靶及500公尺障碍等等，但这些训练几乎每个人都会通过，目的是要让新兵赶快成为正式军人，因此就算姿势不正确、动作不确实，长官都睁一只眼闭一只眼，让他通过。”

根据台湾国防部规定，志愿士兵入伍后，要接受8周的基础训练，训练结束后若合格就能正式成为军人。根据台湾国防部4月公布的数据显示，台湾志愿役共有16万9200人。

郑郁颖指出，因募兵困难，为了希望能增加军人数目，很少会退训。她续指，在军中这十年，许多操演都只是模拟演训，像是手榴弹等都放在仓库里，从未使用过，并称：“军教片都骗人，这样的训练怎么敢打仗？”

另一名不愿透露姓名、在澎湖担任上士的职业军人则持不同看法，服役11年的他，对台湾防御能力很有信心，并说，近两年增加很多实际操演的课程，因此相信“自主防卫上仍能做到一定程度”，只是通信、通联手段目前尚无法与其他国家相比。

他向德国之声透露：“当别人都在用资讯网络平台实施作战实况通联时，我们仍在使用自主研发的频率发射通信器材作为通联。”

被问及大陆军机最近密集进入台湾西南防空识别区，营区气氛是否更为紧张时，担任陆军的他表示，并未有明显感受，并认为，海、空军的压力可能会比较大。不过他也强调：“各种不同的状况及演练的力度都有加强。”

就郑郁颖的观察，大部分志愿从军的台湾人，不是没有明显志向，就是为了改善家境。台湾国防部官网显示，基础训练期满合格后，服役前4年的月薪约3.5万新台币（约8千人民币），比台湾最低工资2.4万要多上许多，加上吃、住都在军营内，存钱相对容易。

另一名匿名的现役军人也向德国之声说：“大家比较像是为了稳定工资进来的，反而不像美军或其他国家是为了保卫国家而从军。”郑郁颖对此表示认同，她说：“真的为‘保家卫国’而从军的人，可说是少之又少。”

驻澎湖的陆军上士也同意这个说法，他向德国之声表示，大部分从军的人都是为了稳定的工作及工资，或是为了减轻家里的经济负担，并说：“志愿役目前的薪资在社会上算是优渥的，很多年轻人也是抱持着试试看的心态从军，就算不适应还是可以选择放弃退伍。”

除了社会对军人态度不够友善，军中的僵化制度及不容挑战的组织文化也为人诟病。受访的两名台湾军人都向德国之声表示，军中官僚主义盛行，很多事情都是为了满足长官而做。

郑郁颖指出，当年她服役期间，军中整体士气低迷，很多军人的心态都是“钱领一样多，为何要多做事？”她认为，可能是因为觉得离战争太远，而没有危机意识，上宣导课程只会觉得烦，而不认真。

她更说，军队会做很多没意义的事情，花很多时间在环境整洁，“像是拔草、打扫等，又或是为了准备军歌比赛，练到很晚等等”。

郑郁颖所描述的事情，蔡英文显然有意识到，她在2016年曾表示“油漆新不新、草除得干不干净，都不是最重要的事”，因为“光是油漆和除草，不会让台军更好”，不过郑郁颖是在2019年退伍，显然台湾军中类似现象，并未因蔡英文的发言而有大幅度的改善。

军事专家、台湾海军前新江舰舰长吕礼诗直言：“背军歌，打仗可以干嘛？”，他举例，用枪时机和要领很重要，但长官却叫你背很多教条却没详细解释，“军中花太多时间在没意义的事情，侵蚀了训练时间”，并续指，“若训练不熟练的话，上战场时还要想，那根本就只是‘炮灰’”。

吕礼诗认为，台湾军中的另一个问题，是长官很难接受新观念，这常会打击部队士气。他解释：“军中不容挑战长官的思维，因此没人敢讲，长官接受新知的速度就很慢。”

他举例，台湾派很多军人去外面学习新知，但回来后为何没有改变？就是因为没人敢讨论，如今他乐见“美军为台湾军队训练，直接‘灌溉浇水’，而不是像过去种子教官回国后，无法发芽。”并称“若台湾军队要进步，部队的问题应该要拿出来讨论的，长官的想法也必须与时俱进，世代要互相磨合”。

台湾国防安全研究所国防战略与资源研究所长苏紫云，则对台湾军队有截然不同的看法。他在接受德国之声专访时，曾对台湾军队士气低落及装备落后时评论称，“这是民主地区才会有的状况”。

他认为，西方国家军队也经常有类似声音出现，譬如有些国家会觉得自己军队太肥，有些国家觉得他们的食禄不好，这些都是广义的问题，称之为军事文化，但还不至于是士气的问题。

不过台湾军队的士气低落仍是常被讨论的焦点，吕礼诗称，军中长官太差，兵留不住就会退伍，另外一种就是士兵想调离单位，长官就会被检讨。

郑郁颖也向德国之声透露，军中很多长官怕被申诉而影响升迁，因此在训练新兵上也会教为宽松，这是军中沉疴，层层堆叠，让她无奈。

虽然台湾军队士气常被检讨，但在澎湖服役超过10年的上士，对作为军人仍备感光荣，且认为军队内的士气并未如外界想像的差。但他曾协助招募军人，也坦承，募兵真的很困难，最大的原因是军人在台湾的社会地位不高，且若军人犯错也常会被不成比例的放大，导致军队观感不佳，“所以很多父母不愿让孩子从军”。

吕礼诗则分析，台湾社会对军人的观感有历史渊源，国民政府迁台时期，许多基层的军人教育水准不高，因此普遍存在“好铁不打钉，好男不当兵”的刻板印象，当兵不被视为崇高的职位。

他并补充，现代社会常会以高标准看待军人的种种行为，把军人视为“圣人”一般，有犯错媒体就会大篇幅报道，这对军人并不公平。

吕礼诗对德国之声表示，现在大家关注军队，是个改革的时机，但刻板印象很难翻转，也不是短时间就能解决的。他也提醒：“若大家对现役军人有很高的期待，但他也要能够有保家卫国的能力，不空洞而是真实的实力”。

台湾政府似乎也知道这样的情况，蔡英文曾多次表示“要持续强化国防能力，让台人对台军有信心”，2019年时更曾鼓励军人穿军服上街，希望“台军”能以身为军人为荣。

然而，当局喊出的信心及光荣目前仍未显现在台湾军队上，吕礼诗说：“自我防御的信心建立不是喊着就有力，而是要实际作为。”