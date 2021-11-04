北京冷处理 免助长气焰

来源：星岛日报

作者：纪晓华

欧洲议会“外国干预欧盟民主程序特别委员会”（INGE）一行议员昨天抵达台湾访问。台媒铺天盖地报道，民进党宣传这是“欧洲议会史上首次派遣官方代表团访问台湾”，具官方性质，意义重大，充分展现双方合作交流日益紧密深化。不过，北京似乎冷处理，外交部发言人汪文斌昨天并没有对此表态。

半个月前，欧洲议会通过首份“欧盟—台湾政治关系与合作”报告的决议案，呼吁欧盟强化与台湾的伙伴关系。虽然这并没有法律约束力，但构成民意，中国五大机构，包括中国驻欧使团、外交部、国台办、全国人大外事委员会及全国政协外事委员会齐齐发声反对。

这次欧洲议会“官方代表团”访台，除了中国驻欧使团此前表态，昨天北京官方保持缄默。

首先，这个INGE是否具有官方性质？据台湾中央社报道，INGE并非欧洲议会常设性质的特别委员会，而是去年9月才开始正式运作，以应对外国干涉欧盟与各成员国选举。INGE主席格鲁克斯曼今年3月被中国制裁。

换言之，此行欧洲议员访台的意义并非民进党所言的“重大”，只不过是蔡英文的“外交大外宣”，北京不愿随之起舞，以免助长其气焰。如果中方高调呛声，反而令欧洲这些“反华议员”在国内更有市场，也令此行更加引起国际关注。

颇能掌握外交动态的北京《环球时报》总编辑胡锡进撰文建议，今后中国不能太搭理西方议员层面的反华表演，要把注意力和火力更加集中到主要现任官员身上。尤其是欧洲议会议员，比其他各国的议员更闲，更热衷博眼球。如果一来一去地与他们掰扯，既消耗精力和资源，也会反过来抬举了他们，帮他们扩散了反华言行的影响力。