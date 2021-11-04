歼-16战机会落选伊朗战机招标？

来源：思考香港

作者：宋忠平

最近有消息说中国的歼-16落选伊朗战机招标，这个事情究竟是怎么回事？中国的歼-16很厉害，包括在今年的珠海航展，电子战型的歼-16D头次亮相，让世界更是刮目相看。中国既然拥有如此强大的歼-16家族，为什么会落榜伊朗的战机选择？

首先和大家要说一说，就是歼-16家族战机究竟性能如何？

一句话评价，很厉害！

歼-16战机是由601所研制、沉飞公司(沈阳飞机工业集团简称)生产的新一代双发双座多用途战斗机，该机是在歼-11系列战斗机基础上改进研制的具有“三代半”战机特征的新型战机，作战效能要比歼-11、歼-11B/BS有大幅度的提高。歼-16战机针对歼-11系列战斗机的弱点，采用第四代战斗机研制中积累的成熟技术对其进行了有针对性的改进。

一是换装了以有源相控阵雷达和数码化航电系统為代表的第四代航空电子设备，具有作用距离远、模式多、抗干扰能力强、隐蔽性强等特点，有效提升了飞机的作战效能。二是加强了机体结构，并加装了空中受油装置，机体的外掛能力也有显著增强。三是採用了新一代国产空对空、空对地武器系统。由于雷达、航电系统的改进，歼-16战机具备了使用国产最新一代武器的能力，在对地攻击武器方面可使用目前已知的全部国产精确制导导弹和炸弹。对空武器中，不仅可使用PL-15和PL-10等第四代空对空导弹，更為重要的是可以利用其机体掛载能力强的优势使用最新型的国产超远程空对空导弹。战时，歼-16可与歼-20配合，对敌方的预警机造成致命的威胁。在空战对抗中形成不对称的优势。歼-16战机通过多种技术的升级和创新，其作战效能有了质的飞跃，和歼-20、歼-10C一同形成了人民空军新时代的空中“三剑客”。

既然这么厉害的战机，為什么会落选伊朗战机招标？

首先，消息还需要进一步证实，一是歼-16是否去参与投标，二是伊朗最终选择的是哪款战机。

但退一万步讲，歼-16就算是落选了，也是因為交付时间而不是战机性能。道理很简单，中国现在在抓紧时间进行战机的换代，在2000年前后购买了大批的歼-11、苏-30战机都已经到了退役期。由于频繁训练使用，苏-30等战机已经不能够承载更多的战斗任务，加之苏-35战机引进的数量非常有限，这样就存在包括从俄罗斯引进的歼-11、苏-30等等这些战机处在换装的重要阶段。

那用什么来换装呢？当然是用歼16、歼-10C战机来换装苏-30、歼-11系列战机，这就会导致一个问题。现在无论是解放军空军还是海军航空兵，都迫切需要拥有强大的对地对海攻击能力的战机。歼-16正是这样一款实至名归的战机，但产量有限，毕竟歼-16需要大量的换装，如果现在再开辟一条生产线来为伊朗提供战机服务，那解放军换装的周期将会被大大推迟。

目前中国面临军事斗争的全面准备，尤其是来自于美国的压力，天下不太平，中国急需换装，在换装的巨大压力之下，歼-16不可能按照伊朗的合同周期来尽快交付战机，但如果按照我们的时间表交付，伊朗也不愿意，伊朗确实现在也面临美国和以色列的巨大压力，非常迫切尽快列装新一代的战斗轰炸机，而俄罗斯提供战机的周期相对来说要短，毕竟俄罗斯拥有苏-30多条生产线，并具备很强的对外出口能力，而且俄罗斯本身换装战机的压力相对来说有限，这样就会让俄罗斯能够有足够的产能来提供苏-30或苏-35战机给伊朗换装。可见，不是中国的歼-16战机不好，而是中国的战机太先进，更多需要服役于解放军，这才是最主要的考量。

随着中国战机产能的不断释放，届时也就到了歼-16战机出口的好日子。当然，从中国的角度来讲，我们也希望把歼10C、梟龙等这些战机作为主力出口产品，这就需要看对方有没有购买的意愿，中国战机总体性能优异，必然会博得国际市场的青睞。

由于中国战机的实战案例相对来说少，这也就制约了中国战机对外出口的市场，而叙利亚军事冲突恰恰成就了俄罗斯战机，俄罗斯几百件武器装备，包括空天军的武器装备都在叙利亚战场得到了极大的检验。对俄罗斯战机，包括其他武器装备的出口，这可以说是一个难得的好机会，也是一个难得的市场推广的平台和窗口。

不管怎么说，酒香不怕巷子深，中国战机必然会被更多国家认可，中国战机走向世界只是时间的问题。