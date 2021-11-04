日本众院大选教会国民党的事

来源：联合报社论

日本国会大选揭晓，在岸田新内阁上台蜜月期的加持下，自民党囊括了261席，只比上届减少15席，远较预期为佳，并取得绝对稳定多数地位。反观选前声势浩大的在野“五党联盟”，表现却令人失望，为首的立宪民主党席次掉了13席，共产党跌了两席。而标榜“第三势力”的日本维新会，席次则从11席大幅增加到41席，成为最大赢家。

自民党这次能保持执政优势，主要是首相岸田新内阁利用还有六成支持度的赏味期，当即解散内阁、重新改选国会，使自民党的席次损失达到最小化。再加上岸田採取维稳、不躁进的经济政策，并利用中俄联合军演、朝鲜试射导弹导致社会紧张的氛围，佐以对中国的强硬外交，成功让传统的保守派支持者归队。

这次，在野的立宪民主党、共产党、国民民主党、令和新选组及社民党等五党组成联盟，号称“在野共斗”，在全国200多个单一选区共推候选人，以避免在野互打。尽管合作策略颇具巧思，但因意识形态南辕北辙，选战中屡屡出现貌合神离现象。例如，立宪民主党的人不愿帮共推的共产党候选人站台，国民民主党候选人则绝口不提与共产党的合作。在野党為了选举而临时送作堆，反而失去原本的支持者；像一向支持立宪民主党的日本劳动工会总联合会，便拒绝帮立宪党候选人辅选。连鼓吹“五党联盟”的立宪党党魁枝野幸男，都仅以6000票的差距险胜。“在野共斗”几沦为“在野互斗”。

值得注意的是，原本不被看好的日本维新会，却是大有斩获。该党在防疫一战成名的副代表吉村洋文带领下，提出积极改革路线，大胆与自民党一对一捉对厮杀，成功吸纳了反自民党的选民。维新会在大阪19个选区推出15个候选人单挑自民党，在“吉村旋风”下，维新会候选人全部当选，自民党则全军覆没。其中，连自民党干事长甘利明都中箭落马，成为自民党的奇耻大辱。一跃成为第三大党的日本维新会，也将成为日后左右自民党三分之二修宪门槛的关键。

可见，自民党善用国际形势变化，而在野联盟的貌合神离，是这次岸田内阁确保优势的主因。先前，就是因为在野党一盘散沙，让自民党能不顾民意的反对力推《特定秘密保护法》，将国家机密的定义无限上纲，严重侵犯人民知的权利。而日本维新会在“吉村旋风”下奇兵致胜，则证明在野党只要有高人气、接地气的领导者带动，仍可扳倒强敌。

从日本看台湾，国民党自从2016年败选以来，不但陷入九二共识的两岸路线之争，党内更因大老门派各拥其主，所谓战斗蓝、本土蓝及张亚中蓝路线互不相让。国民党内斗内行，几任主席都因私心或能力之限，一直无法有效整合。相对的，民进党虽派系林立，对外斗争却很团结。

此外，国民党领导人多拘泥保守及稳重思维，欠缺群众魅力，也不敢全力挥洒。标榜年轻化的江启臣，在整体党务布局上缺乏著力；得票率不到五成的新主席朱立伦，对党内的人事部署思虑也不够周全，才会发生郝龙斌拒任中评会主席之事。失去政权五年半后，国民党不仅尚未做好内部整合，可见也未看清蓝营所处的内外局势。根据台湾民意基金会的民调，民众党的支持度最近已略超车国民党，这不能不说是一个警讯。

日本大选教会国民党的事，就是要有魅力型的人物整合内部、审时度势、召唤选民，才能使党员团结一致，激发出全部的战斗力。