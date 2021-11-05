美联储正努力淡化经济问题

来源：香港01新闻

本周三（3日），美国联储局召开会议决定由本月起开始“taper”（缩减购债），每月减少购买美国国债100亿美元及美元按揭抵押证券50亿美元。联储局主席鲍威尔会后表示，“taper”程度会按日后经济实际运行情况而定，又指“taper”与加息并无直接关係，强调“现在不是加息的时候”。

不过，鲍威尔的鸽派发言似乎未能减低市场对加息的忧虑。CME“联储局观察工具”利率期货市场交易员对明年加息的预期并没有太大改变，预期要到明年6月会加息0.25%的声音才会超过不加息的意见。

联储局对通胀问题轻描淡写

市场不买联储局的帐，主要是认为它低估了此时美国存在的经济问题。联储局至今仍然将通胀视为“暂时性”问题，并且预计明年通胀将会受控，不过这番话在今年初早已讲过，当时联储局也称通胀很快受控，但事实是通胀“出乎意料”地从第二季一直持续至今。不管联储局真的低估了通胀问题，还是故意淡化其影响以稳住市场情绪，市场已经不再相信通胀会轻易过去的讲法。

事实上现时的通胀可能是结构性的，情况亦比联储所讲的要严重得多。最明显的例子是劳动参与率至今仍低于疫情前水平。美国9月最新的非农失业率为4.8%，虽然比起去年8.1%的高峰已显著回落，但仍然高于2019年的3.7%。另一方面，劳动参与率至9月仍只回复至61.6%，与2019年的63.1%的水平仍有断崖式差距。

鲍威尔在讲话中亦承认青壮年人群的劳动参与率远低于疫情前，但他却解释此部分是反映了与疫情有关的护理需求和对病毒的持续担忧，随着疫情得到控制，预计劳动力供应会逐渐改善。然而，劳动参与率的下降其实未必会因疫情受控而消去，相反劳动参与率正与通胀水平形成一个互为因果的关係。通胀上升愈快，工人便愈认为薪酬难以追胀，就会变得不愿工作、改拿失业救济，这样一来低阶服务业更难招人手，自然被迫大幅增加薪酬，结果又会再度刺激通胀水平上升。

香港应准备面对经济困难

加息压力可能比联储局宣称的大，更表示了局方根本正在淡化现实经济问题。随着美国即将陷入经济困境，香港更应谨慎地评估今后的潜在风险。新冠疫情很有可能造就了史上最快及最短的一个经济周期，由去年3至4月全球明显陷入衰退起至今不过约18个月，但经济似乎已经有见顶的迹象。然而，疫情事实上还未过去，实体经济仍然未完全从疫情中恢复过来，以香港为例，GDP、零售销货额等数据虽然比起疫情时有所回升，失业率也有所下降，但却仍未回复至2019年疫情前的水平。

面对快速改变的经济环境，政府也应该推出灵活的经济政策，时刻准备为国际经济环境的改变作出对应措施。尤其是在内地经济相对稳定的情况下，香港更应该加强与内地的经济联系，尽早通关，这样更可有效地减低国际环境可能对香港带来的冲击。