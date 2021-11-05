美重申助台自卫 仅此而已

来源：联合报

作者：黃奎博

美国国防部本月三日公布年度中共军力报告，指出人民解放军在为台海紧张局势做准备，培养在印太地区与美军可相抗衡的实力（包括核武），并遏阻第三方干预台海冲突，同时可能透过各种两岸与国际政经渠道及宣传战，以削弱台湾政府存在的合法性与治理的有效性。

前述报告亦指出，反对以任何胁迫方式对待台湾人民及其生活方式，并基于台湾关系法、美陆三项公报、美国对台六项保证等指导下的“一中政策”，继续深化与台湾的关系，提供台湾防御性武器系统，以维护台海和平、安全与稳定。

但也不要那么一口咬定，这份美国官方报告处处剑指中共。因为报告主旨，是围绕在与中共军力有关的军事与安全发展，所以不仅论及美陆军力竞争与消长、两岸军事，以及由此衍生出的政治与经济剧本，其实还有美国如何看待及因应与解放军的接触、合作和竞争。毕竟正常人都不想看到战争发生。

进一步言，在一些所谓军事层面的老生常谈之外，这份报告似乎多了一点“政治味”，最让台湾民众注意的大概就是，解放军二○二七年可能“以武逼谈”。

二○二七是解放军建军一百年，届时，军事现代化成果应使解放军更非吴下阿蒙了。前述报告载入中国大陆媒体引述解放军消息来源的说法，提到该媒体称中共目标之一是于二○二七年“以武逼谈”，而且认为中共那时若成功地全面推动军事现代化，将使中共当局在台海有事时“可施展更多可靠的军事选择项”，等于间接同意陆媒的说法。

但美国国防部并未宣称，中共会二○二七年“以武逼谈”，而是预判解放军届时将有能力利用“可靠的军事选项”，对台进行海空封锁，或对台湾外岛（例如东沙岛、太平岛、金门、马祖）进行不同规模的进攻，但不包括全面进攻台湾本岛此种具重大政治与军事风险、目前力所未逮的军事行动。

机率上当然不能排除，台湾的外岛会遭解放军进犯，一旦发生战事，不仅我方极难守住，而且美军来援的机率可能趋近于零。因为理论上，解放军有可能很快就会造成占领我外岛的既成事实，美军根本来不及反应，除非美军想要驱逐占领的解放军。那时，就变成美国因台湾外岛而涉入与中共的军事冲突，这是美国与中华民国有邦交及共同防御条约时，都不愿承诺的事。

另外，有过半的台湾民众认为，台海发生战事时美军必（应）会驰援。如果拜登总统上月一句“承诺会防卫台湾”（非原文）代表美国“战略模糊”政策的变化，那麽这份美国国防部报告，便应继续铺陈那样的氛围与论述，但包括这份报告在内的美国官方说法，还是重申会协助台湾强化自卫能力，仅此而已。

（作者是台湾政大外交系副教授、对外关系协会秘书长）