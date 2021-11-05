85后华裔成波士顿首位女市长靠的是什么？

来源：新京报

作者：徐立凡

这两天，美国的地方选举很热闹。

尽管在弗吉尼亚州州长选举中，得到特朗普支持的共和党候选人、亿万富豪格伦·扬金击败民主党候选人特里·麦考利夫，让民主党遭遇重挫，但民主党人还是先后拿下了两座名城——

在美国最大的城市纽约，非洲裔民主党人埃里克·亚当斯击败共和党对手当选为市长；在美国历史最悠久的城市之一波士顿，生于1985年、年仅36岁的华裔吴弭（Michelle Wu），以近62% 的选票大胜其阿拉伯-波兰裔对手，成为波士顿200多年来首位非白人女性市长。

尤其是吴弭的胜选，被波士顿媒体称之为“里程碑”。鉴于吴弭的出身背景，她的当选自然也引发了中国读者的更多关注。那么，这位85后华裔美国人有着什么样的故事呢？

当过小店主 跟着导师沃伦踏进地方政坛

吴弭的父母来自中国台湾，但都是普通人，按吴弭的话说，“没有钱，没有人脉，不会说英语”，也一直与政治保持距离。

吴弭本人出生于伊利诺州的芝加哥，18岁考上了哈佛大学经济学专业，从此与波士顿结缘。

大学毕业后，吴弭在波士顿做过一段时间的咨询师。但由于母亲患有迟发性精神分裂症，吴弭回到了芝加哥，以照顾母亲和两个未成年的妹妹。鉴于母亲的状况，吴弭在23岁时还成了她最小妹妹的合法监护人。

为了养家糊口，吴弭和男友在芝加哥开了一家茶馆，兼卖文具，当了小店主。茶馆的菜单以一些文学人物做主题。

尽管这家茶馆经营了不到一年时间就倒闭了，但自己的这段亲身经历，为吴弭以后重视小企业的主张打下了实践基础。

吴弭后来返回了波士顿继续上学，在哈佛法学院就读。这时候，她母亲的状况有所好转，全家人都搬到了波士顿。

在哈佛法学院，吴弭通过实习和当志愿者积攒了她的政治资源。她曾在当时的波士顿市长身边当实习生，推进优化餐厅的审批流程。2012年，她在哈佛法学院的导师伊丽莎白·沃伦竞选国会参议员时，吴弭是一名志愿者，之后全职担任沃伦的选区主任。从此算是踏进了地方政坛。

担任市议员在波士顿议会创下多个纪录

吴弭的导师沃伦我们比较熟悉，她曾参加2020年美国总统大选民主党初选，曾因宣布自己有印第安人血统遭受质疑。但在民主党初选期间，沃伦没有拿下任何一州，只能退选。拜登胜选后，沃伦成为拜登政府的劳工部长。

在吴弭师从沃伦期间，沃伦是政坛的常胜将军。2011年参选马萨诸塞州参议员，沃伦顺利当选；2012年参选联邦参议员，也如愿获胜。

就是沃伦的从政经历激发了吴弭的政治雄心。2013年，吴弭决心参选波士顿市议员。这个决定遭到她家人的反对，理由是她太害羞不适合政坛。

但吴弭最终以第二高的票数当选波士顿市议员，成为波士顿史上第一位华裔女议员。2015年底，吴弭又被市议会推选为2016—2017届议长，成为历史上首位华裔议长。

在2019年的波士顿选举中，吴弭又成为得票率最高的市议员。可以说，在波士顿议会的7年多时间里，吴弭就已创下多个纪录。

最大的支持来自波士顿的人口结构变化

吴弭宣布竞选波士顿市长后，得到了美国基层气候组织、一些市议会同僚的支持。当然，最大的支持者还是沃伦。

但实际上，真正让吴弭在波士顿顺风顺水的是波士顿的人口结构。

波士顿传统上左倾，人口年龄结构也在向少数族裔倾斜。目前，波士顿少数族裔占人口总数之比已达49%，超过白人的45%，其中亚裔占比为11%，是上升最快的族裔。

其实，在整个马萨诸塞州人口没有流失的城市，人口结构都有这种趋势。

此外，吴弭的市政主张也受到年轻人的欢迎。她比较鲜明的主张，包括平抑房租、提供免费公交、积极应对气候变化等。

这些主张其实未必都能实施。例如，降低房租就不是市长说了算的。应对气候变化则更是如此。

吴弭这些主张其实与民主党“进步派”的主张高度一致。民主党“进步派”骨干包括沃伦、国会黑人核心小组主席巴斯、参议员克罗布查等不少女性成员，她们在“黑人的命也是命”“ME TOO”等运动中，表现活跃，擅造声势。

2019年时特朗普曾与国会4位民主党少数族裔女议员打嘴仗，称“进步的”民主党国会女议员们来自那些混乱成灾的国家，让她们“哪儿来回哪儿去”，矛头就是冲着民主党“进步派”去的。

如果吴弭未来在美国政坛还要再进一步，肯定会更为积极地向民主党“进步派”靠拢。

有不少人因为吴弭的新闻，关心亚裔、华裔在美国政坛的话语权是否能上升。其实，在美亚裔、华裔的政治地位问题、遭遇种族歧视的问题，不是一两个人、几个人的境遇改变就会好转的。

因此，吴弭的故事只是她个人的故事，无关其他。

