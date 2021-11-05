岸田政权的“新资本主义”下的日本央行之难

来源：21世纪经济报道

作者：施潇雨

据媒体报道，日本财务大臣铃木俊一与经济再生担当大臣山际大志郎在11月2日下午与日本银行总裁黑田东彦举行了选举后首次会谈。会议重申了2013年政府和日本央行的联合声明，表明将维持2%的通货膨胀率目标。山际大臣表示：“日银与政府将紧密合作，日银以2%的安定通胀率为目标，而政府负责推进经济成长战略。” 此举表明，岸田政权无意立即调整经济政策，消解了此前市场对于日本退出量化宽松刺激政策的不安。然而对通胀率长年维持在0%左右的日本，岸田的“新资本主义”能否有效刺激经济，还需要继续观察。

此前，多方因素导致市场猜测日本政府和央行是否会重新审视2%的通胀目标。 首先，市场价格持续疲软，达到2%的目标实属挑战。其次，随着全球疫情状况向好，各国央行寻求货币政策正常化，以实现经济的稳定增长，日本是否与各发达国家同进退令人关注。第三，虽然岸田曾表示将继续维持前首相安倍的经济政策，但并未表现出推动日本央行进一步放松货币政策以实现通胀目标的意图。

回归本次自民党总裁选举，岸田文雄明显比其他三位候选人更加强调经济政策。他在施政演说中提及分配问题，主张基于 “经济与分配的良性循环”的“新日本式资本主义”，而放弃了菅义伟首相曾使用的“改革”一词，表现出全面革新的意愿。然而这一路线的前景却不被看好。自岸田于9月29日就任自民党总裁后，疲软的股市表现正体现了资本市场的预期，这一现象被称为日本股市的“岸田冲击”。岸田强调的分配政策出师不利，原本激进的态势节节后退，在后续场合中逐渐改为将经济成长置于分配之上的论调。预计成为分配改革的财源的金融所得税政策也因为顾虑党内安倍等人的反对之声而在选举前雪藏。

此次重申通胀目标有助于稳定投资者信心，保持政策延续性，内阁大臣首先与日银总裁会晤表现了岸田政权重视经济政策的立场。同时维持一贯的通胀目标与超宽松货币政策，有助于日本经济在疫情下进一步恢复。日本央行发表的经济与物价展望报告指出，日本经济复苏面临严峻形势。与美国和欧洲相比，日本的需求复苏比较慢。由于半导体短缺等供应制约，以汽车为中心，日本的出口和生产减速，在个人消费方面，餐饮及住宿等的复苏十分迟缓，服务业仍然低迷。10月28日，日银将2021年日本实质GDP增长预期从3.8%下调至3.4%，消费者物价指数增长预期从0.6%下调到0.0%。 在这种情况下，经济复苏还需财政政策与货币政策双管齐下，2%的通胀目标有助于稳定经济、物价和就业。

然而，维持宽松政策并非没有坏处，在其他央行加息潮中逆向而行，会使日元贬值问题进一步加剧，导致进口产业与消费恢复疲软。目前全球能源需求激增，加上日元贬值，日本进口商不得不卖出更多日元来购买能源。9月，全球十三家央行都表示了加息态度，美联储更表明可能在明年开始加息。能源危机叠加加息可能在未来到来的息差扩大，使得市场上很多投资者将目光转向海外，以获取更高的回报率，从而进一步压低日元。10月20日，日元兑美元跌至114.695，几乎达到四年来最低水平。而分析师认为，日元汇率会进一步下跌，有可能下探至120。而消费方面，虽然日本10月的CPI仅录得0.2%的微弱增长，但依赖于进口的如小麦，奶制品等生活物资价格都有较大幅度的增长，令本来就受疫情打击的消费雪上加霜。

日本央行总裁黑田于2013年就任时，一度认为通过大规模的货币宽松政策，2%的通胀目标可以在两年之内达成。然而，已经距离2023年黑田任期结束不到两年了，日本财经界早已普遍认为这一目标难以实现。更有专家指出，在少子化的现状下，日本设定2%的通胀目标是不切实际的。实际上从安倍时代开始，日本经济的潜力不足的问题一直没有得到解决。内需方面，各项生活成本不断提高，但劳务报酬却多年不上涨，企业获利无法体现在个人收入上。进出口方面，日本出口额持续低于2007年录得的最高水平，缺乏国际竞争力。日本企业在海外积极展开业务也无法增加日本国内雇员的收入。在日元持续贬值的情况下，企业录得高收益，但消费者面对世界性的物价上升，家庭开支更加捉襟见肘。岸田政府一方面企图开展“收入倍增计划”，增加劳动收入，一方面着眼于打造日本在环保及IT等热点产业上的竞争力。这些政策是否能让日本摆脱长期低通胀的惯性尚未可知，但极高的政府赤字和缺少财源会极大限制岸田内阁的政策灵活性。有论者已经指出，面对重重课题，岸田内阁能否贯彻初心，拿出与安倍政府不同的解决方案，将考验新首相的胆力与实施能力。从竞选总裁到国会选举，岸田文雄处处都暗示要走出安倍影响的意愿，只是展示意愿的这第一关，至少日本大部分舆论认为他没过去。



（作者单位：日本东京大学公共政策大学院）