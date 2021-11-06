两场外交盛会后　欧美难避病毒反复的现实

刚刚过去的意大利罗马二十国集团（G20）峰会和此后的苏格兰格拉斯哥气候峰可以说是一场外交秀。两场多边峰会期间，多个国家在峰会上只做出空口承诺。尤其是美国，竭力通过这两大多边峰会，营造一种针对中俄的优越感。但结果，美国也是空谈，一方面注重批评中俄以转移关注焦点，另一方面自己又拒绝签署淘汰煤炭的多国协议。

可以说，多国气候承诺已经大打折扣，原本的去碳或无碳承诺时间节点由之前的2030年或2040年变成了2030年代或2040年代这种宽泛的不确切表达。不几年后，这些与会的西方政客大部分会离开国际舞台，他们的国家能否兑现承诺、达到既定目标终究是未知数。甚至不排除个别国家退出无约束力的协议。

与此同时，随着供应链断裂、消费品和油价的上涨，拜登曾在罗马G20峰会期间要求“OPEC+”联盟将产油速度提高至每日60至80万桶。但这一要求遭到沙特和俄罗斯的拒绝。拜登口口声声要放弃对煤炭、石油等化石燃料的依赖，同时又要求产油大国增产，以满足美国经济需求。这体现了美国气候立场的虚伪。

就在美欧媒体讨论气候问题，而且在气候问题上对中俄进行指责之际，中国则在强化举措，应对国内疫情的点状爆发。西方媒体甚至将中国疫情再次爆发放在了和峰会同等地位予以报道。一些西方媒体也将中国国家主席习近平未出席欧洲的这两场峰会的背后原因和疫情防控联系了起来。

但是，就在中国按步骤推进疫苗接种和科学开展疫情防控之际，欧洲以及美国不得不面临一个残酷的现实：冠病疫情再次席卷欧洲，病例不断攀升。尤其是英国、德国和法国病例激增。

其中，德国迎来第四波疫情高潮。德国政府11月3日警告称，需要对那些拒绝接种疫苗的人采取更为严苛的举措；11月4日，英国新增人数仍处于41,299的高位；法国11月3日公布每日新增感染人数为10,050个，这是自9月14日以来首次突破10,000人关口。

根据世卫组织公布的数据，过去1周，欧洲地区报告了近180万例新增病例和2.4万例死亡人数，与前1周相比，感染率上涨了6%，死亡人数增加了12%。世卫组织欧洲区域办事处主任克鲁格（Hans Kluge）11月4日表示，欧洲区域正面临新冠疫情卷土重来的真正威胁，该地区再次处于新冠疫情的中心。

他警告，2022年2月，欧洲区域可能“还会有50万人死于新冠”。欧洲国家医疗体系将遭受更大压力。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，11月4日，美国新增确诊病例93,358个，新增死亡病例1,883例。白宫11月4日宣布，美国企业和医疗机构的员工被要求在明年1月4日前完成疫苗接种，无法接种的人必须每周进行一次核酸检测。

美欧病例数量激增的两个主要原因是疫苗接种覆盖率不足以及疫情防控举措过于宽鬆。随着圣诞节的到来，加上气温骤降，会让欧洲疫情的防控更加严峻。

疫情爆发以来，亚洲或者印太地区尚未举行大型的实地多边峰会。应该说，能在欧洲举行两场国际峰会，而且欧洲多国领导人高调出席，一定程度上也会向欧洲民众、甚至全世界表达一种疫情防控的“自信”。包括美国和印度等国领导人，也想通过峰会展现一定的外交存在感和在一些话语上的主导权。

但从效果来看，美英主导的这两场峰会，外交作秀的成分更大一些。与此同时，从目前美欧疫情防控的成果来看，西方选举政客终究还是要“优先”面对疫情反复和疫苗接种难度所带来的政治及经济代价。