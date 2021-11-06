施明德敲响转型正义的丧钟

来源：台湾《中国时报》社论

台湾行政院促转会成立已三年，威权时期曾长期在军监服刑，一度绝食抗议，若非强制灌食就会毙命的前民进党主席施明德，绝对是不折不扣的政治犯，理应得到平反与弥补。然而，施明德不但主观认为转型正义未使正义获得伸张，甚至指控民进党政府掩藏史料。一个最具指标性的政治受害者，在民进党执政下却调阅不到自己当年的资料，转型正义显然出了问题。

平庸的邪恶成时代的眼泪

施明德揭露，当年美丽岛辩护律师，也担任过民进党主席的江鹏坚，死前曾向他坦承自己是调查局线民；施并透露江鹏坚告诉他，谢长廷也是线民，引起党内外轩然大波。从1977年中坜事件开始，到美丽岛事件、美丽岛军法大审，情治单位绝对留下大量的情蒐纪录，江鹏坚、谢长廷若是卧底线民，也会有工作纪录留下来。那么，为什么其他政治犯都可以阅读资料，独独施明德看不到？民进党想要掩饰什么？威权时代史料是台湾共同的历史轨跡，谁给了民进党政府垄断并当成政治攻防工具的权力？

哲学家汉娜．鄂兰研究纳粹战犯艾希曼后，提出“平庸的邪恶”概念，指人很容易因浅薄、无能、愚蠢而随波逐流，犯了罪却无自觉。台湾年轻世代可能以为白色恐怖是一群恶魔般的情治人员，威逼得广大百姓瑟瑟发抖。事实上，真相更接近于鄂兰所指的“平庸的邪恶”。当时政府严密控制社会、强力打压反对意见，军警检调情治单位都派出人员侦察社会动态，也雇有合作线民提供线报。

这些情蒐人员也就是赚个薪水过生活。不可否认，情蒐是一种地下权力，而且是很强大的权力，其中必有腐败滥权，因为人性本就有霸凌谋私的阴暗面。情治人员掌握的线报愈多、抓到的罪犯愈多、罪行愈重，绩效就愈好，所以侦讯人员无不想小事化大，受害者也面临交代出更多同谋的身心压迫。这些情蒐侦讯乃至起诉判刑的人，大概都认为自己只是听命行事，不是恶毒的加害者。而一般民众在权势下怯懦、在诱惑下贪心、被当政者洗脑而不自知，也都只是人性。施明德被政府描绘成十恶不赦，被捕时还有民众放鞭炮庆祝，在那个资讯被控制、党政威权强大的年代，很多人平庸地成了时代的一部分。

真相被蔡政府握在手裡

那些都过去了吗？没有，因为蔡政府追求的转型正义，心态和过去差不多。党产会无视宪法对私有财产的保障，球员兼裁判地对国民党抄家夺产；促转会爆出“东厂事件”，前副主委张天钦在讨论“除垢法”时，把促转会比成东厂，说可操作追究侯友宜的威权责任。揭发此事的吴佩蓉指出，如果用不正义的人、不正义的手段去推展转型正义，无异于请鬼开药单。当时的主委黄煌雄为此请辞并发出声明，要求谨记促转会不应成为特定个人、政党、政权的工具或打手。看看促转会或党产会的所作所为，看不到超越党派的正视史实，只看到打手嚣张跋扈，当政者无视法令用东厂和锦衣卫手段打压异己。

这些主事者，与其说对国民党深恶痛绝，更大可能是在努力当个好打手，以向当权者表忠，希冀在权位上更有长进，和国家通讯传播委员会（NCC）开民主倒车关中天电视一样，是为权力者当马前卒，和当年为威权服务的工作者并无不同，也和艾希曼一样平庸而邪恶。

前不久促转会主张拆除中正纪念堂蒋公铜像时，台北市长柯文哲提到曾与波兰前总统华勒沙谈到转型正义，华勒沙建议：一、解决过去的问题；二、避免以后再发生；三、追究过去的责任。如果把第三列为第一顺位，保证乱七八糟产生反效果。台湾的转型正义正是一路喊杀喊打，真相被民进党政府握在手裡，血泪成了政治弹药，这对民主路上的前辈，是多大的轻侮？

转型正义不是肤浅的追杀，而是警觉于权力容易滥用，深省人性在权力下的扭曲，并引以为鉴，让未来的当权者都戒慎恐惧，不让邪恶再复制，而不是谁执政谁就拿着这把大刀作威作福。没有任何正义能够藉不正义的手段实现，民进党政府若不及早更正错误，转型正义将成为历史羞辱的一页。

