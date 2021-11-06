为何2027是两岸关键点

就在美国国防部发表新一年度《中国军力报告》警告大陆将在2027年对台“以武逼谈”之际，参议院共和党籍参议员又提出“台湾威慑法”草案，计划授权政府拨款每年20亿美元支持台湾防卫。北京最高层反复强调和平统一，但树欲静而风不止，美方与民进党政府联手迫使北京考虑或准备武统台湾，实质上就是加速台湾要塞化、刺猬化的定位。

过去美中关系长期曾存在“3T争议”，即西藏、台湾与贸易，故对岸舆论和学界往往将美方对台海议题的介入，简单视为“台湾牌”，是美国用来与北京讨价还价的。但自从特朗普、拜登两届政府确立与深化对中竞争与抗衡的路线以来，台湾在美国眼中已经不再是一张“牌”或者筹码了，而是视为复制当年成功拖垮苏联的对中“新冷战”策略主轴。

换言之，在未来10年乃至更长时间中，只要美方政治菁英认定的美中“新冷战”未见胜负，美国都会持续投入资源让台湾在军事上成为令中国大陆忌惮、难堪的一隻刺蝟。美方无意也避免卷入台海战争，但只要做到不断加码使台湾全岛要塞化，令大陆疲于应付，甚至诱导北京以牺牲内部经济成长与社会稳定为代价，发动对台惩罚性的军事行动，美国就会达到其目的，为其进一步发动对陆联合封锁、制裁找到藉口。

大陆学界往往谈及对台要“不战而屈人之兵”，美方何尝不是也抱有类似思维呢？两岸统独问题向来都是“七分政治、三分军事”，但美方当前意图就是扭转为“七分军事、三分政治”，让台海两岸透过自主、和平、谈判方式处理政治分歧的可能性压到最低。大陆长期对台武吓是配合和统方针的政治性两手策略，但如果要真正迫使大陆放弃和统、转向武统，这就意味着大陆必须要做好东南沿海全线战备化、经济建设倒退30年的心理准备。

这也是为何美方再三强调2027年是关键时间点的原因。事实上，2027年并非简单指北京以武力逼台湾上谈判桌的双边互动情境，而是指那时解放军已完成建军100年的目标，即军事现代化能力已经足以令美方放弃保护台湾的信心，再加上2027正值中共二十一大，政治上更需要解决台湾问题作为“献礼”。故在上述情境下，美方预判，台湾会自然选择与大陆进行政治谈判。

故美方的台海战略已经日益明确，那就是勒令台湾必须扮演要塞角色，包括升级武器杀伤性及反制水准、全面提高台军应战力，同时加紧转移台湾本岛所拥有的核心科技产业链。这个策略对美国具有巨大利多，一方面可以不断维持军工复合体的活力、重振国内制造业，另一方面还可以守住对中国的核心科技优势，令大陆即便在短期内以任何方式夺取台湾，都不会获得足以超过美国的核心技术突破。

台湾要塞化并非新鲜议题，但从近几年美方的连续作为以及蔡政府、民进党内亲美派的回应来看，似乎变成玩真的，2024大选主轴已经若隐若现。2020选前民进党藉香港“反修例”、订立《反渗透法》等宣传“抗中保台”，让台湾年轻人觉得很爽，相较于那时的“芒果干”味道很甜、却没什么营养，但2024的“芒果干”，恐怕就有毒了！

（作者：苏泳霖，台湾智库研究员）

