大陆对台政策的“超前部署”

英国“经济学人智库”（EIU）列举影响明年全球成长及通货膨胀的10大风险，其中与台湾有关的是“中美关系恶化，迫使全球经济完全脱钩”及“两岸爆发冲突，迫使美国介入”两项。生意人“在商言商”，对周遭的风吹草动特别敏感；但看近期台美陆关系的发展，明年台海形势除非发生擦枪走火，否则应是“有惊无险”。

中美存在结构性矛盾，对抗难以避免，但“斗而不破”符合双方领导人的利益。美国总统拜登宣称“不首先使用核武”的说法，在美国国内引起争议，但凸显拜登致力避免两个核大国“相互毁灭”的危险；中共总书记习近平则已近两年未安排外访行程，应是“安内重于攘外”。

“斗而不破”反映在最近双方对“台湾问题”的立场。美国国务卿布林肯10月31日在意大利罗马与大陆外长王毅会面时表示，华盛顿反对北京单方面改变台海现状；王毅不甘示弱，反指美国支持“台独势力”，是造成台海紧张的主要因素。双方唇枪舌剑，但幕后的作业则是充满玄机。

台湾总统蔡英文在双十演讲提出“互不隶属说”，以及随后透过CNN表达愿与北京对话，并释出美军在台协助训练的讯息。这些举动应已事先照会美国，甚至可能获得美方背书。美国主管印太事务的官员康贝尔（Kurt Campbell），去年12月8日在一场视讯演讲中表示，他不支持“台独”，但期盼两岸紧张情势趋缓，并能恢复某种程度的对话；但康贝尔也直言，这超出美国的能力范围，且“球在北京那方”。蔡英文的作法和康贝尔的说法“不谋而合”。换言之，台美都不期待两岸关系会有重大突破，但要表明“错不在我”。

美国在台湾背后遥控，基本上还是维持“战略模糊”立场。美国国务卿布林肯近期受访谈到美国“一个中国政策”时，显得支支吾吾，诠释拜登“防卫”台湾的说词时，也是不置可否；尤其美国政府近期讨论台湾“有意义”参与联合国事务时，虽然批评中共“误用”联合国大会2758号决议排除台湾，但没有明确表示美国将采取何种行动支持中华民国“重返”联合国，或以台湾名义“加入”这个国际组织。美国当然了解，这是一项“不可能的任务”，那美国的动机何在？

按照中国大陆学者的说法，美国“企图藉突破禁忌，使中共陷入首尾无法相顾，且内外无法协调之境地，以遏制中共。”但我认为，美国是要为中美未来的高层对话累积筹码，同时也在等中共出牌。

大陆国台办副主任刘军川日前表示，两岸统一后，“台湾的和平安宁将得到充分保障、台湾的经济发展将得到充分增进、台湾同胞的民生福祉将得到充分提升、台湾的文化创造将得到充分发扬、台湾同胞的对外交往将得到充分拓展。”刘军川的话意味著，中共已就“统一”问题展开超前部署。“和平统一”必须经过一个谈判过程，国台办发言人以“骗术极其低劣”回应蔡英文的CNN访谈；刘军川在论及对台“让利”时，讲的又是统一后的事；显然中共是着眼于“后蔡时期”的两岸关系，已没有将蔡政府视为谈判的对象。

中共的谈判对象是美国，众所瞩目的“拜习会”能否成局，具有指标性的作用，将影响中共“二十大”前的中美关系，当然也会冲击到两岸关系。如果“拜习会”顺利召开，代表中美已暂时搁置“台湾问题”的分歧。华府会继续支持台北，但不会跨越北京可以容忍的底线；如果“拜习会”破局，需要提高警觉的反而是台湾，因为中共会剑指美国，在台海展开具有“威慑”性质的军事行动。但因为中共至今没有放弃“和平统一”台湾的路线，因此明年台海形势虽不会风平浪静，但也不至于波涛汹涌。

（作者：赵春山，台湾淡江大学中国大陆研究所荣誉教授）