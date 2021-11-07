北京认证的“台独勋章”

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

大陆国台办证实苏贞昌、游锡堃及吴钊燮列名“台独顽固分子”清单，将实施惩戒、终身追究刑事责任，恫吓感十足。不过，只要看绿营反应，有备感殊荣者，有高调自首者，还有抗议未列名清单者，证明中共不愧是民进党最佳助选员。随着公投和选举日近，经北京认证的台独勋章更要水涨船高了。

这种长臂惩戒个人的作法，最先是美国和欧盟针对新疆、香港人权议题宣布制新疆和香港官员，主要是象征意义，实质效果有限，但也的确造成部分官员及其家属的不便。中共还以颜色，也公布对美国和欧盟反中官员的制裁名单，结果却导致《中欧全面投资协定》搁置。

现在中共又公布台独制裁清单，但除非武统成功并逮到未能出逃者，否则不具实质意义。中共此举，除对内满足政治需要、对外明确底线、对台恫吓施压外，结果大概就是让民进党再度捡到枪。游锡堃一句“没有想再参选，请不必费心了”，坦率道出中共颁发台独勋章的真正价值。

排除选举的政治算计，在台海情势紧绷下，中共宣布台独制裁清单，其实是严重警讯。两岸的学者不约而同提到这份清单层级仍留有余地，希望两岸关系回复和平稳定。只怕信仰美军保台的嘴炮台独，为了争取或炫耀台独勋章而挟持人民，甚至把台湾推向战火。