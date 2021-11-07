北京又成民进党助选员？

来源：联合新闻网

作者：蔡晋宇

“删Ｑ”战败，绿营续战四大公投盼止血之际，大陆国台办给民进党捎来了“大礼”，直接点名台湾三政要禁止入境陆港澳。大陆欲透过政治动作干预台湾政治走向行之有年，但翻开历史就不难发现，结果往往适得其反，造成反效果。

1996年首次总统直选，大陆当时发起导弹危机恫吓，但此举反而凝聚了台湾民气，李登辉更以过半的得票率连任总统成功。2019年初的一国两制谈话，以及对对香港反修例强硬表态，更成了连任气势低迷蔡政府的转折点，北京更被许多人视为蔡英文连任成功首要功臣。时至今日，“抗中牌”成了民进党万用招，选举用、反罢免用、宣传公投也用，不怕大陆恫吓，只怕自己未列榜上。

这回北京再点名“台独顽劣份子”，甚至株连家属，强度前所未闻。民进党却乐了，不仅绿委喊也想被列入清单，当事人苏、游更直言感觉光荣。

蔡政府操作四大公投是“抗中保台”，已经是现在进行式，国台办此番言论形同催化剂，势必只会让绿营欲导向的意识形态战争效果更强，为公投结果投下变数。尤其被点名者，成为“抗中保台”的代言人，今后在台可能更具政治光环。

国台办制裁令并非毫无脉络可循，中共明年将举行二十大，欲以外部冲突化解内部问题；而蔡政府接下来则可能顺势借力使力，将其转换为对内处理公投之能量。双方为了维系各自的政治利益，玩得都是同一招，“两岸一家亲”莫过于此。

但如此各取所需的结果，造成两岸局势越来越僵是摆在眼前的事实。处在紧张局势如同拉橡皮筋，高张力久了会疲乏，也随之增加橡皮筋断裂风险，这显然并非两岸人民之福。