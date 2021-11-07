政治化阻碍国际气候合作

来源：明报

明报社评

第26届联合国气候变化大会（COP26）正在英国格拉斯哥举行，有120多名各国领导人、世界500强公司CEO、社会名流出席，显示暖化问题已成为全球关注的焦点。大会迄今已达成多项协议，包括各国承诺到2030年降低甲烷水平，并在同年停止森林砍伐。中国国家主席习近平未亲临会场，但在书面发言中，再度重申中国“坚持走生态优先、绿色低碳发展道路”。事实上，相对于一些发达国家在减排方面的口惠而实不至，中国的“气候雄心”看似貌不惊人，但行动力度不小。而美国等国在大会上对中国的攻击，以及针对中资太阳能企业的制裁，显示了政治化对全球气候变化合作的窒碍。

中国“雄心”遭质疑

行动力证明成效实在

COP26召开的大背景，就是全球碳中和（净零排放）进度大幅滞后预期时间表。上月20日，联合国报告指出，各国目前计划在2030年生产的化石燃料总量，较2016年《巴黎协定》限定的目标高出一倍多，届时温室气体排放可能增加五分之一。《巴黎协定》目标是将全球升温限制在2℃，最好是1.5℃以内，今日全球气温较工业化之前已经高了1.1℃，所以，联合国秘书长古特雷斯警告，《巴黎协定》的目标面临全盘失败。

峰会上多国领袖提交了最新的国家自主贡献计划（NDC），发达国家多将碳中和目标定在2050年前后，中国的2030年碳达峰（即碳排放量到达最高峰）、2060年前实现碳中和的“双碳”目标，被质疑“雄心”不足、力度不够，与世界第一大碳排放国的地位不符。但正如习近平所言，各方应该“聚焦务实行动”，“行动，愿景才能变为现实”。

出席峰会的中国气候变化事务特使解振华指出，最近20年，中国累计的节能量占了全球的58%，贡献是“显而易见的”，中国确定的目标，都有配套的政策、措施、投资，有时间表和路线图，“目标有没有力度，关键还是看行动”，“没有行动、没有政策，那算什么力度？”

事实是，在过去10年里，中国几乎是全球唯一森林覆盖率增长的国家，根据美国太空总署（NASA）的卫星数据，从2000年到2017年，全球植被增加量的四分之一来自中国；去年，中国煤炭消费占能源总量比率降至56.8%，水电、风电、太阳能发电累计装机规模均居世界前列；三峡大坝已是世界装机容量排名第一的水电站，它与葛洲坝、乌东德、向家坝、白鹤滩等超级水电站一道，令长江成为全球最大的清洁能源走廊；占全球拥有量一半的600万辆新能源汽车，正行驶在中国的道路上；在退出海外煤电项目的同时，中国近年参与兴建多个外国清洁能源项目，包括迪拜的全球最大太阳能发电基地、新加坡的全球最大内陆漂浮式发电站，以及沙特阿拉伯的全球最大储能项目红海储能等。这一切都说明，中国的减排是实在的行动，而非口头上的“雄心”。

看待气候变化，不能只看当今不看历史，从18世纪中工业革命开始到1950年，发达国家占全球碳排放总量的95%，从1950年到2000年，发达国家排放量仍占到总排放量的77%。而另一方面，很多发展中国家现在仍处于工业化初阶，如有14亿人口的印度，目前虽是世界第三大排放国，但有400万人的生计直接与煤炭相关，还有2700万人完全无电可用，所以总理莫迪在峰会上的承诺是，印度要到2070年才实现碳中和。所以说，脱离发展阶段和具体国情来划一要求减排，犹如要求挨饿的人去节食减肥一样。

拜登政治化批华缺席

美制裁中企阻碍合作

《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》都写明“共同但有区别的责任”（common but differentiated responsibilities），要求发达国家应担负更多的责任，为发展中国家提供资金和技术支持。因此，应对气候变化，国际合作至关重要。不过，在今次大会中，个别国家领袖却继续“政治挂帅”，攻击他国，破坏合作气氛。除了澳洲总理莫里森将“应对气候变化”（tackle climate changes）说成“应对中国”（tackle China）的弗洛伊德式口误（Freudian slip），美国总统拜登更公开指摘习近平缺席，称是一个“重大错误”。

作为全球最大的头两位碳排放国家，中美的合作尤为关键。美国总统气候问题特使克里两度访华，今年4月与解振华联署了中美《应对气候危机的联合声明》，中方近期又签下购买美国液化天然气（LNG）的长期合约。但今年以来，美国接连制裁中国的太阳能企业，在口岸扣押其产品，实际上阻碍了两国应对气候变化的合作。正如中国驻美大使秦刚所言，应对气候变化的考试，计的是全体学生的总分，一个学生考高分还不够，要大家都考高分，“美国是个实力很强的学生，但中间曾‘逃过课’、退出过《巴黎协定》”，他寄语中美着眼全人类的共同利益，携手扭转阻碍两国合作的“政治小气候”，引领世界协力应对变暖的“全球大气候”，“共同交上一份令人满意的答卷”。这番诤言，不知华府是否听得明白？