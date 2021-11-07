中美互释善意 可从媒体开始

来源：思考香港

作者：李伯达

美国国务卿布林肯与中国外交部长王毅最近在罗马会晤，虽然互指对方对台海紧张局势升级负有责任，但火药味并不浓，王毅还表示“我愿同你建立经常性联系”。这次会晤旨在管控分歧，为年底的中美元首视频会晤做准备。王毅称“当务之急是，双方要切实把两国元首的共识落到实处，并为下阶段的交往做好政治准备，提供必要条件”，所谓“下阶段的交往”，其实就是年底的“习拜会”。

“提供必要条件”，则是必须营造气氛。虽然孟晚舟获释，经贸领域似有转圜迹象，但中美要在台湾、南中国海等领域缓和矛盾，几无可能，双方只能从简单做起。恢复彼此关闭的总领事馆是个方法，但“解铃还需系铃人”，美方是否愿意先走一步，涉及到面子问题。相对而言，中美可从媒体开始，也就是逐步叫停“媒体战”，互释善意。

美国无疑是这场“媒体战”的始作俑者。在特朗普时代，美方批评中国驻美媒体是“中国宣传机构”，将新华社等五家中国驻美媒体作为“外国使团”列管，变相驱逐60名中国驻美记者。中方以牙还牙，变相驱逐一些美国驻华记者，甚至烧到香港，被逐美籍记者也不能转道香港采访。

中美恶斗，媒体成为牺牲品，某个程度只是“意气用事”。两国政治制度不同，媒体角色有差异，本来很正常。新华社、央视、人民日报扮演中共喉舌的角色，并不是甚么秘密，美方突然拿来说事，毫无意义。

对于北京而言，虽是自卫反击，但对国家形象也不利。美国驻华记者少了，无法亲身体会中国国情，中国人所思所想，他们只能凭“道听途说”报道中国，加上固有的想象，制造出来的“中国形象”肯定比之前还不如。

不能将有批判性报道的记者简单视为反华记者。比如，曾经长年旅居北京的《纽约时报》专栏作家张彦（Ian Johnson），去年三月被取消记者签证离开中国，仍然根据自己的中国经验，撰文盛赞中国果断的抗疫手法，批评欧美麻痹大意。

最高领导人强调，要加强和改进国际传播工作，展示真实立体全面的中国，“要注重把握好基调，既开放自信也谦逊谦和，努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象”。欢迎更多国际媒体驻华，正可展示中国的“开放自信”。

作为全球两个大国，中美均应展现更多的自信。逐步恢复之前的互派记者数量，不仅有利于加强两国人民的了解，也可以为“习拜会”营造氛围。这也是最容易入手的工作，双方达成默契之后，可以心照不宣，逐步审批媒体的申请个案，不必大张旗鼓。

作者是香港媒体主笔协会会员