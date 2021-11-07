当大陆民众有战争预期

作者：胡勇

中国大陆商务部鼓励家庭储备应急物资、人民武装部向预备役退伍军人发出召回短信、全国人大常委会通过涉国防动员体制改革决定......最近多个“信号”同时指向解放军即将对台动武，一时间有人惶惶不安，有人摩拳擦掌。尽管事后证实以上“信号”有的是夸大其词，有的是无中生有，还有的只是想入非非，但许多大陆民众平生第一次真切感受到战争迫在眉睫。反观台湾，虽然嘴炮烽火连天，但自上而下老神在在，豪赌大陆投鼠忌器，不敢轻启战端，这恐怕才是最危险的。

“我的直觉是这两方（欧美和台湾）都在赌，赌大陆内部事情多，赌大陆还在求发展，不想让经济发展停滞，因此没有下定真正解决台湾问题的决心。”这是大陆知名国际问题专家金灿荣的最新言论。虽然这位网红教授时常以满嘴跑火车的娱乐化形象示人，但上述研判不无依据。

中共刚刚实现第一个百年目标，正在迈向全面建成社会主义现代化强国的第二个百年目标。习近平在纪念辛亥革命110周年大会上曾宣示，“实现中华民族伟大复兴，不仅需要安定团结的国内环境，而且需要和平稳定的国际环境。”反映在台湾问题上，就是“和平统一，一国两制”的基本方针并没有动摇。大陆涉台权威人士孙亚夫更是把话挑明，“如果有一天，大陆方面使用武力方式解决台湾问题，那一定是被台独势力和外国干涉势力逼出来的。”所以，只要不把北京逼到退无可退，无论民进党当局还是美国政府，仍可以有恃无恐切香肠，吃定大陆不敢轻举妄动。

然而天有不测风云。大陆当然不会奢望顺风顺水实现中华民族伟大复兴，然后水到渠成解决台湾问题。从中共十九大宣告“实现祖国完全统一，是实现中华民族伟大复兴的必然要求”，到习近平提出探索“两制”台湾方案，再到他在中共建党百年大会上誓言“解决台湾问题、实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务”，解决台湾问题的时间表、路线图和动员令已经发出。虽然国家统一并非大陆的当务之急，但既然提上了议事日程，北京一定会有多手准备，包括在突发情况下以非和平方式解决台湾问题。

“大势所趋、大义所在；不动如山，动如雷霆”这是大陆军方对“台独”势力的最新警告。相信解放军绝非虚张声势，然“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察。”除了军事准备，大陆在政治、经济、外交、民生、舆论等也须布局。本轮攻台“信号”虽是大乌龙，却也歪打正着，让大陆民众切身体会到山雨欲来风满楼，对战争可能带来的冲击有所准备。一旦战 事爆发，习惯“备战备荒”的民众也更能理性面对，“共克时艰”。

再看台湾，两岸风声鹤唳20多年，却从未兵戎相见，民众对媒体人渲染的“兵凶战危”早已见惯不怪，甚至高达6成4的受访者认为两岸不会开战。相较民间歌舞升平，当局则狐假虎威，竭尽挑衅之能事。至于被民进党寄予厚望的美国，一边煽风点火，一边虚与委蛇，毕竟华府既要打“台湾牌”，又要避免为“台独”火中取栗。台湾官民麻木不仁，台美关系貌合神离，如何面对对岸的雷霆之怒？恐怕战端未启，胜负已定。