抗陆护台 美日澳联军的四个评估

来源：联合新闻网

作者：张铎

路透推演大陆军方攻台六个步骤，最后一个情境就是全面攻台，而美日澳会联手攻击大陆军方。台海如果开战，美国是否出兵援助是台湾民众关切的议题，而美日澳共同出兵，又具备了多少臆测。我们或可回顾美国及多国部队上一次出动三军的波湾战争，从以下四个角度来探讨美日澳护台战争的可能性。

一、师出有名

揭穿水门事件丑闻的华盛顿邮报记者伍德华，在其1991年揭开波湾战争高层决策秘辛的“指挥官们”书中指出，美军出兵须有明确军事目标与任务，否则无从订定各种作战选项并决定战争何时结束。

美军在去年底至今年初，唯恐特朗普会挥军中国，所以美国参谋首长联席会主席密利上将绕过特朗普，密电中国参谋长李作成告知美国不会出兵。近日台海情势紧张，美日澳会为台湾出兵攻打自己最大的贸易伙伴吗？其军事目的为何？任务又为何？为维护亚太和平？还是违背一中原则让台湾独立？

二、战力部署

美国小布什总统要求切尼对沙特阿拉伯国王展示伊拉克的重兵已部署在沙、伊边界的最高机密卫星照片，让沙国察觉他们将是海珊军队的下一个攻击目标，因而同意让美军（含多国联军）大规模部署（高达95万6000人，其中美军70万人）在沙国。在沙漠盾牌阶段（1990年8月至1991年1月）共有40多个国家的部队云集在波湾地区，总兵力达70万人。

请问美日澳若为台出兵，要如何说服邻近国家，大批部队又将部署何处？日本？韩国？2017年韩国因部署美军萨德飞弹系统引起的国内及国际风暴，应记忆犹新。若是防卫台湾，理应部署在台湾，请问台湾哪个区域可以部署如此大规模的联军？又如何从日、韩或台湾跨海重演诺曼第两栖登陆？

三、作战执行

因伊拉克空军兵力薄弱，当时的参谋首长联席会议主席鲍尔规划的地面作战是为空战收战果。主要作战方式是空袭42天，然后展开历时100小时的地面作战，战争随即结束。主要原因是美军首次启用资讯战，瘫痪了伊拉克精锐坦克部队的指挥与通讯系统。但不知美日澳联军对科技能力远超过当年伊拉克的中国大陆军方，是否也能轻易执行资讯战？

四、风险管理

现今大陆军力不知是当时伊拉克的多少倍，美日澳若要出兵护台，各种可能风险不得不详作评估。我们从历史中学得的教训是“发动战争容易，结束战争困难”。美日澳若出兵护台，值此高科技时代，战争风险肯定是难以掌控，后果也无法估算。别忘了波湾战争带来了2003年的另一场伊拉克战争及后来的阿富汗战争。

美中密电背后大国棋局的暗潮汹涌，及战争风险的不可掌握，又岂是一心想以战谋独的棋子可以理解。