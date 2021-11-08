战争剧本和那些貌似友台的提案

《联合报》社论

台湾国安局长陈明通近日证实，中国大陆内部确曾讨论是否攻打东沙岛；但即使发生此事，蔡政府任内也绝不可能接受“以战逼谈”。与此同时，国防部长邱国正投书《华尔街日报》，称“台湾绝不会向中国投降”；路透社则发表大陆军方攻台“六套剧本”，情节从封占金马、周边阻绝、空袭到全面攻台，穷尽各种可能。这些情况，显示台海对峙已从战争的“想像”，渐渐发展为成形的“剧本”。

陈明通谈大陆方面打东沙的可能性，引发一些批评，认为他轻率泄漏情报，可能使台湾情搜布建人员陷入险境。尤其，他以“鸡屎落土也有三寸烟”来形容台湾不会因大陆武力被逼上谈判桌，充满民粹的托大气味，却看不出专业上的智勇。他的谈话，被很多人误读为“蔡英文任内不会发生攻打东沙”，事实上他强调的是“蔡英文不会被逼上谈判桌”，言下却暗示东沙极可能被攻下。这些表述，并不妥当。

陈明通的政治表态轻松随兴，相形之下，国防部长邱国正即承受了极大的压力。大陆夺东沙的传言四起，邱国正日前才严正表示，台湾军方持续强化东沙防务，他并以“我死则国生”勉励驻岛官兵与岛共存亡。但面对陈明通以“鸡屎论”笑谈东沙攻守，东沙驻军如何想像自己“我死则国生”的壮烈价值？邱国正投书《华尔街日报》，或许只是蔡政府“大外宣”的一环；但国防部长在未战前向外媒说出“绝不投降”的话，恐怕也不是太鼓舞人心的精准表达，只暴露蔡政府“爱挑衅、先喊冤”的轻率伎俩。

相对的，中国大陆近日推出“台独顽固分子”清单，点名苏贞昌、游锡堃、吴钊燮三人，显得离谱与可笑。这三人虽在口头上卖力反中，却非死忠台独，而是机会主义的“嘴炮台独”。可见，北京的对台情资偏离事实太远，将这三人列在台独大榜，反而帮他们塑造光环。台湾四项公投在即，大陆这类“帮倒忙”的举动必须节制，否则将使自己变成民进党的最佳啦啦队。

“夺东沙”的风声未歇，路透社随即遍访多国将领，撰写出大陆军方攻台“六套剧本”，将战争场景拉近到马祖、金门和台湾本岛，战术从占领、封锁、空袭到全面攻台，无一不备。其中最坏的结局是，如果大陆军方大举攻台，并袭击美国驻日及关岛基地，美日澳联军将联手反击大陆军方；数小时内，东亚即将沦为大战战场。就算最坏的情况发生的机率极微，但假设外岛的马祖与金门遭共军封锁或占领，台湾能吞得下吗？

路透社的六套剧本，或许太过耸动，却有助于台湾民众思考自身处境。从马政府到蔡政府，台湾的大陆政策因政党轮替而有软硬变化，但至少在自主可控范围。但随着美中竞争冲突加剧，特朗普与拜登不断把台湾推向美中对峙的前线。在这样的大形势下，台湾便逐渐失去了自主的地位，变成了美国主导国际形势的棋子。

且看，美国共和党议员最近三天内便推出两项与台湾有关的法案，分别为《武装台湾法案》与《台湾吓阻法案》，内容皆在要求美国提供每年20亿至30亿美元（27亿至40亿新元）的“外国军事融资”给台湾，以加强台湾的防卫能力。这些表面看似“友台”的提案，除了包藏美国军火产业推销其武器的商业企图，更显示美国政客意图把台湾“要塞化”，把台湾变成它“抗中”的第一线战士。美国从阿富汗撤军的血泪未干，“别人的小孩死不完”，不正是如此？

大家该读读路透社的六套剧本，并想想美国政客的“友台”居心。

