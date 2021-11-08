来源：中时新闻网

作者：王崑义

11月7日是马习会六周年，2015年11月7日，马英九和习近平在新加坡会面。这是两岸自1949年以来，双方最高领导人的首次会晤，也象征马英九任内两岸史上最大突破。

当时，大家对两岸和平发展抱持乐观态度，台湾到处可以见到大陆客，专为陆客血拼所建立的购物点遍布全台，为陆客下榻所兴建的旅馆纷纷开幕，不断起高楼，两岸班机班班客满，两岸车如流水、马如龙。

短短六年，两岸联系断了，反而大陆军机几乎天天飞进台湾西南空域，陆客不见了，政客对骂声音一个比一个大，绿营政治人物争着想被大陆列入“顽固台独清单”，认为这个“头衔”可以列入祖宗神主牌。

六年来两岸的现状，应验一句“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”，“桃花扇”里一句最鲜明的比对。

更悲哀的是，台湾已没有人谈和平，预测大陆如何攻台却成为全球主流声音。台湾人生活在这种战争的阴影中，也变成“如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭”，战争是主旋律，和平变成稀有。

在这种氛围下，谁还记得马习会？回顾马习会只是自讨没趣。但是，处在和平中，不觉得和平的可贵，处在战争的氛围，却又不认为战争真的会来，台湾人已被政客操控到最矛盾。

马习会已经写入历史，但两岸和平不能写入历史，否则战争一来，大家都会变成历史的灰烬，台湾人知否？