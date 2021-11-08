不“街”地气　国民党怎么争取年轻票

来源：美丽岛电子报

作者：王正宁

为宣传街舞运动协会举办的赛事，理事长也是国民党中常委沈智慧10月27日在面簿PO上国民党公职“群舞”影片。包括党主席朱立伦、立委蒋万安、林奕华、洪孟楷，以及新北市议会议长蒋根煌、桃园市议会议长邱奕胜等人，示范Locking和Popping等舞步，被形容是“会动的长辈图”，但此举也引发内部反弹；在此同时，部分理事以独揽大权，甚至逾两年未召开理事会为由，连署向内政部陈情，要求撤换理事长。

根据媒体报道，街舞运动协会的内讧其实冰冻三尺，非一日之寒。当初会成立街舞运动协会，关键在于不能认同以国标舞为主体的“中华民国体育舞蹈总会”来带领街舞界，希望能够维持街舞发展的主体性。没想到，沈智慧就任理事长后未经过理事会同意，即加入中华舞总、成为团体会员，引来“投降”骂名，为此已经埋下对立的种子。

此外，去年总统大选，沈智慧也要求参加世界街舞大赛成员出席国民党候选人韩国瑜的联合竞选总部成立大会。之后为了反莱猪议题，甚至还要协会编排“莱猪舞”以供宣传，也引发内部不同声音，质疑沈智慧把整个协会拿来服务政治，同时营造个人声望，如今又找来与街舞毫无渊源的蓝营政治人物拍片，让这把火一发不可收拾，甚至大动作要逼退沈智慧。

每次选举挫败，国民党的检讨改革报告，争取年轻选票一定是“基本配备”。因为所有的民调都显示，年轻人对国民党的认同感都偏低，就以最新公布的《美丽岛电子报》10月国政调查为例，20-29的年龄层对国民党好感的比例只有31.7％，反感则是过半的51.4％，而30-39的年龄层好感更只有26.5％，但反感却高达62.3％。因此在分析国民党的党员结构，才会呈现出40岁以下比例竟然不到4％的警戒数字。

因此，争取并开拓年轻选票成为国民党当务之急、重中之重的课题，年轻人热爱的街舞运动成为拉近彼此距离的管道之一。基于选战布局与拓展政治能量及影响力等考量，政治人物争取单项运动协会理事长等要职，所谓“政体两栖”的情形相当普遍，政党也总是鼓励积极参与，在国民党一党独大的时期，较冷门一点的协会还会要求立委“认养”，就是要牢牢掌握这些民间体育团体。

只不过，有些蓝营政治人物还停留在过去的“辉煌年代”，以为理事长是一呼百诺或者大权独揽，可以为所欲为。尤其是针对以年轻人为主体的协会，这些政治人物在参与的过程有做过功课？有真的了解他们发展的历史、文化与生态？以街舞运动协会为例，身为理事长的沉智慧，显然不了解年轻人并不认同让“中华民国体育舞蹈总会”来带领街舞界的过去。

再者，虽然《国民体育法》排除“家族化”的可能，但并没有明文限制“政党化”，当街舞运动协会各县市分会主委大量安插前现任国民党立委，甚至视为私产，毫不掩饰为党、为特定人所用，内部的反弹与冲撞只是早晚的事。

回归嘻哈本质来看，这个美国黑人所创造的次文化，源自都市贫民窟有色人种青少年，面对所处环境所作出的反应，不论是饶舌、街舞亦或是涂鸦的内容元素都紧密联系，都是某种程度对社会的控诉，用来反映黑人在面对所处逆境的愤怒与自尊。其中发泄情绪的活动演变成的街舞，当中最后定点的“freeze”舞步，其实展现的就是向对方呛声、宣示自我立场的动作。

也就是说，在嘻哈的世界里有他们自己的文化，水的深度不是在外面看到那样，自然别以为想进入，就可以莽莽撞撞的闯进来，然后以理事长之姿发号施令，尤其是一个长期被国民党漠视或陌生的次文化领域。想争取年轻选票，没有蓝绿或年纪之别，但最基本要先搏感情，要了解才能融入，而不是充斥老少尊卑的权威心态，想要主导一切，那么只会适得其反，把年轻选票往外推。