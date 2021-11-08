为何“美军驻台”反会降低武统门槛？

来源：香港01

作者：祁宾鸿

10月28日，蔡英文于CNN专访中证实，确有美军“在台协训”。此言一出，收获了不少岛内亢奋，却也引发两岸与中美间的政治波澜：于中美两大国而言，台海问题再度激化双方矛盾；对北京来说，美台摆在台面的军事勾连，虽不至于改变台海格局，却将招致内部舆情汹涌；于台湾而言，则是将本就低迷的和统可能，踹入了历史新低谷。

由时间轴观之，蔡英文此次“爆料”看似临时起意，其实早有预谋。据知情人士指出，蔡英文原本打算在双十节后几日，借CNN专访证实“美军在台”传闻，一是呼应美方于10月7日通过《华尔街日报》挑起的“美军在台”传言，将绘声绘影的独家推至高潮；二是承继其于双十讲话中提及的“两岸互不隶属”论调，强化自己“抗中”保台的“铁娘子”色彩，也为民进党汲取更多政治声量。

但天有不测风云，上述规划难敌10月14日的高雄城中城大火，民进党为免愤怒民意反噬，只能暂且按下不表，直到近两周后再行操作。此时出手，虽已过了连结双十讲话的最好时机，却能与26日美国务卿布林肯（Antony Blinken）的“挺台入联”表态相烘托，并如美台预期般，引发了中国舆情激愤，不失为一次“有效操作”。

“美军驻台”的真实意义

然而除却上述政治效果，“美军驻台”的现实军事意义可谓微乎其微。

首先，即便蔡英文有意模糊美军“驻台”与“在台”差异，大玩政治擦边球，美台现下军事合作，仍是远远不及美军部队“驻台”阶段。由《华尔街日报》事前报道、台国防部长邱国正事后“澄清”观之，如今的在台美军约有两大特征：第一，其性质大体是轮调来台的合作训练项目，员额不足50人，不具备战时指挥功能，也难与台军作战系统对接，身分乃教官而非指挥官；第二，其来台协训内容大抵包含特种部队、海军陆战队项目，以及军火售后使用指导。

综上所述，虽有不少台媒把来台美军捧成“天降神兵”，认为其可承担美国在第一岛链的战略规划，把台湾建设成围堵中国大陆的“前进基地”，却依旧难逃现实的灵魂拷问。第一，海军陆战队究竟能在台海冲突扮演何种角色？综观如今两岸军事差距，不论是解放军对上台军，抑或对决美军，海军陆战队与特种部队都少有发挥空间。毕竟在现代化战争视域下，导弹与远程火炮才是瓦解台军拒止力道的关键，即便是阿富汗、也门等中东游击战场，机械化作战也逐渐崛起，何况是实力差极为悬殊的两岸。在此趋势下，军人的一己肉身武艺，注定要让位军工发展。

第二，来台美军能否在战时发挥“引路人”角色，接引美军来台驰援？若先搁置“美军是否介入”的诛心之问，大胆假设美国即将“出兵介入武统”，50名在台美军依旧毫无用武之地。一来，考虑到美中台彼此的地理分布，武统一旦发生，预警时间倏忽及逝，美国极难在第一时间大量投射兵力至此；二来，即便美军大举奔赴印太，也难在第一时间突破解放军构筑的区域拒止体系，两军即便真要冲突，战场也将在远处的海空，而非台湾本岛。

然若在台海冲突未全面激化时，便派赴美军部队驻台，是否就能改变战略格局？对此美国智库也有所推演。 10月26日，美国智库“新美国安全中心”（Center for a New American Security）发表一篇名为《毒蛙战略》（The Poison Frog Strategy：Preventing a Chinese Fait Accompli Against Taiwanese Islands）的报告，内容是以2014年的克里米亚危机为蓝本，模拟解放军于2025年攻占东沙岛的过程。

据其兵棋推演，解放军的海军陆战队、特种部队在一次演习下成功夺岛，俘虏了岛上500名台湾驻军，美陆台遂开始了三回合较劲，美方于第一回合便将美军部署至台湾，认为可对解放军形成军事压力，迫使其交还占领的东沙岛。然而美方随即发现，如此行动成了作茧自缚：如若美军撤出，北京将能宣称自己的军事与外交胜利；若美军续留台湾与解放军对峙，便意味美国将被迫在不可持续、不受保护的“反中前线”维持存在。此后北京将以“美军撤出台湾”为两岸谈判的先决条件，直接限缩了美台的外交选择。

如此发展至第三回合时，美方发现自己所剩选择已不多，若非在台维持恫吓无效的诡异驻扎，便是升高态势对华动武，后者乃其亟欲避免的失控发展。正因如此，CNAS才会在结论主张，美国与其亲自介入，不如让台湾将离岛建设成“毒蛙”，才能避免此番窘境。

换言之，“美军驻台”听来耸动，却连美国内部都缺乏共识。

民意成形不容忽视

然而即便此一争议短期不易成真，在美台连番炒作下，两岸舆论氛围早就因此生变。

综观台海课题三方博弈，有能力改变台湾“挟美实独”现状的，唯有北京；然因政体差异，北京决策相对不受短期选票利益裹胁，与考量数月内政治利益、动辄炒作的美台政客相比，北京决策团队乃台海课题三方中最理性者。故在中国崛起、冷战结束的国际背景下，北京虽未忘却统一的历史任务，却更多是着眼于中国长期的国际形象塑造，以及内部治理问题的精进改善，在一定程度上模糊处理了台湾争议。

在此脉络下，北京即便已具武统实力，仍在国际观感与附带成本等考量下，藏刃于鞘，竭力克制两岸情势升温，将“和统”定调为对台政策主轴。然而民间的意向流转自有其势，十余年前，“武统”还是中国舆论场的冷门边缘话题，中国网民提起台湾，往往“宝岛”不离口，其中既有民族情谊的温暖，也部分暗含对中国大陆的不满，隐约流露出对“自由中国”、“中国民主化”的向往。

十余年后，舆论场风云变色。不少网络世代青年，既未经历文革等动荡年代，又目睹中国21世纪后的飞跃发展，对于国家自然生出了朴素自豪，更对中国领导的发展模式自信十足，并由此在网上键结出了泛粉红的舆论圈层。如此力道对撞美国日渐强硬的对华立场，自被催化的更为激烈。在此趋势下，“武统”的民间声量渐起，“宝岛台湾”也逐渐被“台蛙”等贬称取代，尤其台湾位处中美博弈前线，却在“美军驻台”敏感军事议题上，一面倒的替美助阵，更是注定了两岸的民心疏离无可避免，也无形中替“武统”声量添柴加薪。

“美军驻台”争议后，大陆国台办副主任刘军川于10月29日的“国家统一与民族复兴”研讨会致词，表示“统一之后，台湾的财政收入尽可用于改善民生”，引起中国舆论场广泛讨论，诸如《统一后，台湾省买房怎么选？ 》等文章更是广为流传。然而如此热度终究没能传过台海，而是停在了中国舆论场的茧房内自我发酵。

两岸如今已是彼此隔绝的政治宇宙，台湾民间感受不到北京高层竭力自制的不易与善意，台湾政客更是眼里只见选票与钞票，竭力配合美国打出一张又一张台湾牌，全然不顾一夕覆灭的地缘风险；北京虽加大了军机绕台频率，却仍未放弃“台湾的财政收入尽可用于改善民生”等和统喊话，倒是民间眼见中央强硬措词渐出，却始终未放弃和统诉求，反而生出“别光说不练”、“赶紧武统算了”等反问，此次“美军驻台”争议如此，刘军川致词后亦然。

到头来，“美军驻台”疑云并未真正改变两岸军事格局，却加剧了中国大陆的武统民意，即便北京相对不受选举民意裹挟，如此声量仍在慢慢成形造势，人们逐渐对“武统”等强硬说法习以为常，降低了阻却此事的舆情门槛，甚至会在未来促使北京改变决策思维。一旦武统被暗中提上时程，进入无声倒数，有了今日的舆论铺垫与思想准备，民间的微弱预期阻力将难撼北京决心。