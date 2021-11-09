香港房屋政策“天残地缺”

来源：明报

明报社评

香港政府没有措施大幅增加短期房屋供应，“3年上楼”目标，至少要等超过10年始有机会落实，基层市民苦候上楼，过渡房屋是政府主要止痛措施，然而止痛效力却嫌太短。这边厢，政府宣布将过渡房屋加码至2万伙，那边厢，去年夏天首批入住过渡房屋的住户，最近已收到通知，大半年后租约期满需要搬出，一些住户旁徨忐忑，倘若过渡房屋存在的“意义”，是让住户重新“过渡”回去住劏房，未免是笑话，政府有责任理顺衔接安排。劏房居民超过20万，2万个过渡房屋本来就是杯水车薪，区区两年租住期，更令人质疑其成本效益，当局与其依赖过渡房屋救急，还不如切实想想，如何大幅增加短期土地房屋供应。

这边厢加码增建

那边厢租约期满

2017年，政府宣布推出过渡房屋，与社企合作，协助轮候公屋逾3年但仍未上楼的基层家庭改善居住环境，毋须蜗居劏房。4年过去，已落成的过渡房屋只有千多伙，跟政府原先的目标，即2023年提供1.5万间过渡房屋，相去甚远。政府强调未来两年过渡房屋推进力度将显著加强，目前已有6个项目正动工兴建，合计超过4200伙，可望明年落成，另外还有20多个过渡房屋项目已启动，预料后年将有多1万伙，达成政策目标“指日可待”，上月《施政报告》更提出“加码”兴建过渡房屋，将目标增至2万伙。

土地房屋问题短期全无纾缓迹象，未来5年新落成公屋量面临断层，政府的态度，一言蔽之就是叫市民“耐心等待”十年八载，随着中长期觅地建屋措施逐步发挥作用，情况将“慢慢改善”，至于短期止痛措施，除了半吊子的劏房租管及租金津贴，大抵就只有过渡房屋这一招。过去一年，政府官员不止一次探访过渡房屋住户，行政长官林郑月娥早前形容，每次探访这些家庭，都能够感受到他们对于毋须再住劏房的喜悦，有小朋友的家庭尤其如此，然而过渡房屋充其量只是事急马行田的手段，无助真正解决房屋问题，谈不上是“政绩”。过渡房屋项目建设尚待提速，入住首个过渡房屋项目“南昌220”的部分住户，最近已收到通知，明年夏天租约期满需要搬走，短暂喜悦过后又要面对未知与不安，政府的衔接安排备受关注。

“南昌220”是以组装合成技术兴建，提供约90个单位，项目所用土地由私人持有，发展商以象征式价钱出租，为期5年，然而整个项目由筹备到展开组装，便花了两年有余，再经过大半年施工，去年8月才落成入伙，较最初预计入伙时间迟了超过半年。3年时间就此匆匆过去，意味有幸入住“南昌220”的基层家庭，最多只能居住两年。目前一般家庭平均要5.8年才能上楼，监于未来数年公屋供应严重不足，轮候时间颇有可能进一步延长“破六”。劏房户轮候公屋超过3年，才有机会入住过渡房屋，短住两年后，很可能仍未可以上楼。

公屋轮候愈来愈久

过渡房屋勿蹈覆辙

过渡房屋的作用，顾名思义应该是基层家庭上楼的一个过渡安排，帮他们逐步改善居住环境，直至圆梦上楼，而不是仅仅局限于“暂住”，倘若过渡房屋住户迁出后，要重新再过劏房生活，将是莫大讽刺，反映过渡房屋政策失败。早在政府推出过渡房屋之初，已有团体关注租住期太短，约满安置是一大问题，当局是否有周全应对方案，却叫人怀疑。

不少过渡房屋户都有年幼子女，他们在新社区刚刚扎根，最担心是沦为“人球”，稍后又要跨区搬迁，影响子女原区上学，更令交通开支大增。官员昨天表示，“南昌 220”租约期满后，将安排尚未能够上楼的住户，入住其他过渡房屋，当局会尽力争取同区安置，可是“尽力”跟“保证”，始终是两码子的事。政府开出的期票，倘若未能兑现，将大大影响基层家庭对过渡房屋的观感，不排除部分人嫌新居地点不便，宁可再住劏房。

过渡房屋每个单位平均成本为50万元，2万个单位，相当于100亿元。当局强调这些组合房屋易拆易搬，换个地方又可搭建，用上十多二十年也没有问题，然而衡量过渡房屋的成本效益，关键不在于房屋硬件本身可用多久，而是政府投入公帑，对于改善基层居住问题，起到多大作用。“南昌220”作为试点项目，具体执行难免会有多些波折，官员表示累积过实战经验，日后的过渡房屋项目，建设可以快一些，可是租约期短的情况必须设法改善，公屋供应一日搞不上去，就算过渡房屋住户能够租住3年，约满时一样无法“写包单”可以上楼。

政府表示，部分过渡房屋将延长年期，由原定5年延至最少7至8年，冀让更多有需要家庭入住，可是如果一块土地可供过渡房屋使用7至8年，相信不少市民都宁可直接用它来兴建长期房屋，究竟有多少过渡房屋可以延长年期，还得走着瞧。过渡房屋为纾缓公屋供应不足而生，可是区区2万伙不过杯水车薪。当局优先安置满约租户入住其他过渡房屋，有助避免出现“重住劏房”的窘境，代价是其他劏房户要等更长时间，才能入住过渡房屋，公屋轮候时间愈长的问题，有可能复制到过渡房屋之上。

