伊朗扶植民兵坐大 侵蚀伊拉克主权惹反弹

来源：明报

伊拉克总理卡迪米周日（7日）在官邸遭载有炸药的无人机袭击受轻伤，官员认为这次暗杀行动为亲伊朗民兵组织所为。

伊朗与伊拉克的关系复杂，但关键往往在于伊朗什叶派政权对伊拉克境内人口占多数的什叶派民众具有潜在影响力。这不仅是1980年代两伊战争的其一导火线，也是2003年伊拉克总统萨达姆倒台后伊朗对伊拉克影响力节节上升的关键。然而，伊朗革命卫队扶植的什叶派民兵势力过大，甚至侵蚀伊拉克国家主权，令心怀不满的伊拉克民众以至政界（即使是什叶派）都有所反弹。

助抗ISIS一度得民心

在2014年极端组织“伊斯兰国”（ISIS）冒起后，伊朗对伊拉克的影响力升至新高。在伊拉克什叶派最重要领袖西斯塔尼发出教令号召抗击ISIS后，伊朗几乎一日内即提供大部分所需资源，组织民兵协助伊拉克政府支撑到美军提供空中支援。

但这些由时任革命卫队圣城旅指挥官苏莱曼尼穿针引线建立的亲伊朗民兵体系，却开始惹来反效果。

伊拉克近届政府都尝试过限制上述民兵的影响力，但大多失败。2014年至2018年任伊拉克总理的阿巴迪试图令民兵受国家主导，并要求民兵财政透明，分开政治和军事侧翼，其后却被亲伊朗政治人物赶下台。到较亲伊朗的阿卜杜勒-迈赫迪2018年上台后，反而增加给予亲伊朗民兵的预算，容许后者在战略地区（例如与叙利亚的边界）扩张存在。

2019年10月，伊拉克反政府示威开始将矛头指向伊朗，部分抗争者甚至公然羞辱苏莱曼尼以至伊朗最高领袖哈梅内伊。示威民众大多是什叶派，但不欢迎伊朗干预伊拉克。然而，亲伊朗民兵试图血腥镇压，反而变得更不受欢迎。阿卜杜勒-迈赫迪最终请辞，由各方可接受的原情报局长卡迪米接任总理，再次试图限制亲伊朗民兵势力。

另外，威望崇高的什叶派教士西斯塔尼亦暗中介入，削弱亲伊朗民兵的团结和合法性。到今年大选亲伊朗阵营惨败，大赢家是高举反外国干预（包括美国和伊朗）大旗的教士萨德尔。