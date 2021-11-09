要给中国处理气候问题的时间

来源：香港01

01观点

为期两周的《联合国气候变化框架公约》缔约方大会第26次会议（COP26）将于本周五（12日）完结，而上周六（6日）在会议举办地的英国格拉斯哥（Glassgow）就有近十万人走上街头，要求政治人物、跨国企业和富裕国家加快应对气候变化。

气候变化成为世界性挑战已经是一个不争事实，要有效应对必须通过各国通力合作，而在是次会议之中其实亦已成了一定程度的进展，连日来各国都就着减排目标展开磋商，大会至今已达成多个协议项目。190个国家和组织在会议上承诺不再使用煤炭等化石燃料，100多个国家签署并同意至2030年停止砍伐森林，另外90个国家亦承诺将在2030年将甲烷排放量从目前的水平减少最少30%。

有种原罪叫“中国”

以上种种成就都显示出国与国之间其实有能力在共同议题上取得共识，无奈中国却仍未能摆脱成为被狙击的目标，例如只在格拉斯哥逗留了两日的美国总统拜登就批评中、俄领导人没有出席气候峰会是个“巨大错误”，而美国国家安全顾问沙利文亦指责中国在应对气候变化问题上“非常不合群”、立场“令人困惑”。

然而在应对气候问题上，真正重点不当是国家领导人有否出现在现场，反而应该是国家有否作出实际可行的承诺。英国首相约翰逊（Boris Johnson）就指出中国领导人习近平缺席的决定是基于疫情原因，中国方面亦已经派出规格非常高的代表团出席气候变化大会，是可以理解的做法。何况美国早就已经知道中国领导人习近平不会现身会议现场，依然执意作出针对中国的批评无疑是在挑拨离间中国与国际间的关系。

中国正以循序渐进方式应对气候问题

虽然中国是未有在会议上签署放弃煤炭承诺，但作为世界上其中一个最大的依赖煤炭能源国家，中国领导人习近平已经表示，中国将从2026年“逐步减少”煤炭使用。中国国务院新闻办公室就于10月26日中国国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，做出更为细致的减排安排，而在10月27日发表《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书以应对气候变化。

无奈的是，这一套说法还是受到某些国家及环保人士批评做得不够，甚至做得太慢，那些作出批评的人似乎并未有考虑到中国有超过14亿人口。对于一个有如此庞大人口的国家，要转变能源使用习惯并非一朝一夕可以达成，事实上中国一直致力摆脱使用煤炭，由2009年占总能源消耗量的70%一直下降至2020年的57%左右，可见中国其实亦是在务实应对气候问题，而非拖延了事。

气候之事本来就是众人之事，国与国之间理应视本次会议为一个沟通的契机，绝对不应将它当作为政治角力场。指出各国有所不足的地方固然是一个合理的做法，但作出无理指责对于要解决问题没有帮助。即使中国现时碳排放量位列全球之首，但国际社会绝不应无视中国一直以来所负出的努力。