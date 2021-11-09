要求半导体企业交资料 美国开全球恶例

来源：中时电子报

中时主笔室

11月8日是美国要求半导体业者缴出商业机密资料的最后期限，台湾的半导体厂商都“如期”缴交，韩国与德国的厂商则尚未交。但不论从哪个观点看，美国这次都在全球开了一个恶例。

美国是以解决晶片缺货为由，要求各半导体与车厂等相关企业，缴交相关的资料与数据给美国政府。不论美国政府的出发点是好是坏，这种作法都是开了恶例。

几乎每个产业、每家企业都有一些不足为外人道的机密，这些机密包括技术、客户、成本、订单等，撇开属于非法犯罪的情形不谈，几乎全球“默认”的是：企业可以保有这些机密资料，只有营收获利等财务资料，因是否公开发行、上市，或是税务等因素，而需要作一定程度的公开，或是要把资料缴交给政府。

但美国政府这次的要求，明显违背这个企业保有商业机密的默认事实；虽然美国政府名之为“企业自愿”提供资料，不过美方已摆明不交出资料者，将被美方“制裁”的威吓，因此所谓的“自愿”全然是自欺欺人。

台湾的“护国神山”台积电以及联电等几家半导体厂商，已遵照美方要求缴交资料；虽然厂商都强调会保护客户机密，但坦白说，资料缴交出去，企业就不可能了解、甚至干涉美方会如何使用资料，只能祈求美方不会泄露这些资料，做出危害厂商的事。

美国政府时常痛责中国大陆“强取外商知识产权”，但事实上，大部分的情况都是陆企以合资企业方式取得。换句话说，外商多少还有点利益与甜头。但美国这次强取半导体厂商的机密资料，则是连一点甜头都没给，其霸道程度又更甚其他。