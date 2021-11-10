科幻实现？ 元宇宙带来的新课题

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

元宇宙（Metaverse）近期在Facebook改名META后，掀起广泛的讨论。究竟这是下世代网络的样貌，还是泡沫炒作，各界都相当关注。

目前对于元宇宙的内涵，并未形成一个普遍定义。但归纳众多讨论，基本上有两个关键要素：一，在元宇宙中，不同虚拟空间的资料不仅可串连、可交换运用，更可与现实融合，形成逼真且彼此互通、互补，绝非只是附属于现实世界的感官境界；二，在元宇宙中，使用者称为“数位居民”，这些数位居民可以创造各种互动经验，在元宇宙内发生的各种体验无法被暂停、重设或结束，互动会持续发生、推进，就如同现实生活一般。

根据上述两个关键要素，元宇宙可被认知为：由虚拟物件、虚拟居民，与各种衍生出的互动关系所高度合成的环境。在这样的环境中，人们与在现实环境相仿，能够进行学习、工作与各种社交活动。身处在环境中的使用者，也将转化成为数位居民、组成虚拟社区，累积、创造出共同经验。

如果进一步细究元宇宙内涵，不难发现仍有高度抽象的特质，更有甚者认为不过是市场炒作话题。但近期最令人惊艳的实例，不外乎nVIDIA在年度大会GTC 2021中打造的CEO“数位分身”上阵，竟让大多数的人不怀疑镜头中的人物，其实并非真人；虽然所费不赀，但就技术角度而言，证明当前科技已有让虚拟分身、虚拟物件“以假乱真”的能力。而这种能力，在智慧装置与介面、无所不在的运算基盘、空间模拟等科技持续迅猛进展之下，虚拟空间和实体空间将更常被“互相借用”，这种虚实融合的情境，在未来的生活之中将更为常见。

首先，虚拟空间的数量将会大幅攀升，让过往在真实世界的活动，移到虚拟世界进行。这几年在疫情的环境下，相关应用案例已出现，例如AI学术会议ACAI 2020，改在“动物森友会”的虚拟空间进行；原先在虚拟世界进行的活动，也开始转移到真实世界之中，比如FOX打造新型态的歌唱选秀节目－“ALTER EGO”，不同的是，上台较劲的参赛者并非选手本尊，而是他们的数位分身。这些案例都证实虚拟、实体环境融合、借用的可能性。

其次，预期个别虚拟空间与实体空间相互打通的程度、以及规模都将愈来愈大。一开始是混合实境（Mixed Reality, MR）应用情境的实现，之后则是各虚拟空间，以及虚拟跟实体世界之间的边界将消失。当此一情境成为可能，也将使得各行各业的商业营运模式出现大翻转，虚拟结合实体空间互补性的商业模式将会增多，个人身份与资产、交易与货币的形式也将产生重大的变化。

事实上，元宇宙所涉及的科技相当复杂，部分还处于基本的假设与初期研究阶段，其中不仅是技术层面的问题，虚拟与实体空间如何互补，商业模式又要如何磨合，不难想像是一段漫长的路程。

最值得思索的是，在元宇宙的理想情境，期许虚拟世界运作模式，可以比照真实世界的运作机制，要有虚拟的经济体、交易机制、规范与准则，而这些新机制，也必须与真实世界的模式进行互通，这也意味着需要更全面的标准、规范；倘若没有一套所有参与者都愿意采纳、遵守的规范，那么元宇宙的情境，不仅无法有效扩散，甚至可能成为犯罪的温床。

从上述规范问题进一步延伸，如智慧财产权、资产流通、数据安全与保护、数位身份的认证等，也都将成为元宇宙产业发展必须回应的课题。如同其他新兴科技，一种新兴科技的出现，将驱动产品功能与应用产生改变的同时，也将进一步影响既有的规范体系，但后来创造出的规范体系，也将会进一步影响科技产品的样貌。也唯有经过这种反覆的循环、调适历程，这种如科幻的情境才能有机会顺利着陆。