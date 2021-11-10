台湾年轻人“不愿役”的战与不战

来源：联合新闻网

作者：杨颖超

美日等国最近对大陆攻台的可能性频繁分析表态。台湾人应该注意到，对大陆武力攻台的可能方式，至少出现首战即终战与军事施压两种观点。无论是哪一种，最低标准至少是使民心不会在冲突后就因恐惧迅速崩溃，让施压变成终战。由于恐惧多来自于未知，政府当务之急，是别再只是大内宣全民国防的重要性，而应尽速让大多数年轻人亲身参与国防事务为要。

长期以来，台湾人对大陆可能武力犯台似乎是没在怕的，只是高比例认为其他国家会出手救援。例如《产经新闻》引述“台湾民意基金会”2日公布的民调显示，有58%的台湾受访者（包括认为非常可能出兵的 22.3 %和还算可能的 35.7 %）认为，日本会出兵协防台湾。

台湾人对美日出兵具有信心，多到令专家诧异。这或许该归功外交大内宣的暗示之功。但既然谈到美日出兵，前提必须是大陆先动手，台湾则能挺到友军来援，这种信心才有意义。那么大陆会如何出手？近期多数分析，可分为首战即终战与军事施压两种。

首战即终战是解放军有关学者常提的攻岛方式，而包括台军最近很勤于演习防备的斩首行动、前总统马英九8月时看法皆属此类。论者说解放军要解决台湾问题，在手段上会追求速战速决，将以迅速而具决定性的打击，于最短时间内瓦解台军抵抗，以避免外军或意外变数有反应时间。这种手段既然强调迅速，可想而知一旦启动就不留余地，对美国在亚洲地位构成极大挑战，后果如何殊难逆料，代价相对高，所以出手肯定要谨慎盘算许久。

另一种是军事施压。军机绕台就属此类，而前日对大陆是否会袭取东沙、乃至于路透社5日提出大陆可能封锁金马的讨论，也可放在此部分。这个说法是有历史根据的。因为核武大国会自我克制不相互攻击，但总要找机会探索对方底线，那就要通过代理人战争试一下。这种小冲突看起来相对无关大局，是比较可能运用的方式。八二三金门炮战就是这种策略的产物。如果美国内政持续不稳，现行蔡政府紧跟美国反中政策不变，两岸小规模冲突机率就会很高。

对大陆来说，采取第二种方式比第一种后果相对较轻，实践上，也确实做过第二种。然而，如果台湾像个瓷器，一碰就碎，那无论接续直攻本岛，或者仅如美国国防部“2021中台军力报告”所称，迫使台湾领导人依北京设定的条件谈判统一，都变得顺理成章，那么施压也变成终战。

既然第二种对大陆来说门槛较低，对台湾来说，就要思考：如果是外岛被夺这种层次的压力，人民反应如何？是会热血激昂的自动向国防部报到，准备开往前线？还是房股市大跌、找各种理由拒不应召？政府除了动员防御、向国际发声之外，又打算采取什么举动？而被夺的外岛驻军，是全员投降，还是残酷战争画面一直播放，乱我民心？这些反应，都可能会影响友军是否来援，也可以想见，如果民心镇定，大陆就没继续出手机会。

最近有立委反映，因为最近台海军情紧张，很多家长希望可以让孩子提早入伍，以免役期一旦延长，小孩刚好遇上战争。这类新闻反应出的台湾民心士气，也符合长期以来许多人对台湾年轻人心态的观察。如何解决对一触即溃的担忧，恐怕不是嘴炮几句“我死则国生”就够了。

期盼蔡政府尽速让大多数年轻人亲身参与国防事务，以便在需要时可以迅速动员投入。如果能让外界看到台湾承受第一击时的镇定，相信能避免后续更大伤亡。

作者是铭传大学副教授