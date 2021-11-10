白俄波兰边境升温 难民冲防线

来源：明报

持续数个月的波兰与白俄罗斯边境难民危机升级。传媒周一（8日）拍得的影片显示，白俄边防人员涉嫌亲自护送数以千计大部分来自中东的难民到波兰边境，当中有人企图破坏铁丝网围栏进入，遭波兰边境人员驱赶。波兰政府周一召开危机会议，并部署1.2万士兵到边境，且从周二起关闭一个边境口岸，当局警告当地有爆发武装冲突的风险。欧盟委员会主席冯德莱恩批评白俄图以制造难民潮达到政治目的是不可接受，呼吁成员国对白俄延长及扩大制裁。欧盟昨斥白俄总统卢卡申科的言行属“不人道的黑帮行径”。

白俄涉放行 冯德莱恩吁扩制裁

白俄传媒周一发布的影片显示，当地武装边防人员引领大批难民从边境城镇布鲁兹吉（Bruzgi）前往波兰的波德拉谢（Podlaskie），之后片中可见在边境出现对峙情况，难民企图割破铁丝网或拆除围栏进入波兰，有报道指波兰边境人员使用催泪弹驱散人群，其间更传出枪声。由于波兰阻止难民入境，白俄亦拒绝让他们折返，大批难民被迫滞留在两国边境的森林，搭起帐篷于0℃以下低温暂住，最近已有数人死于低温症。

波兰斥藉难民危机报复欧盟

白俄总统卢卡申科去年大选后加强打压异己，今年5月被指逼降外国民航机以拘捕异见记者，遭欧盟制裁。波兰和其他欧盟国家指摘白俄今次在欧盟东部边境制造难民危机，是要报复欧盟制裁和接收白俄反对派人士。波兰副外长瓦夫日克（Piotr Wawrzyk）周一指摘白俄企图引发“重大事件，最好是有人开枪并造成死亡”。防长布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak）称，1.2万名士兵已准备好保卫波兰边境，政府发言人表示，现时已有3000至4000人在边境，还有超过1万人准备从白俄进入波兰。波兰边防当局宣布周二早上起关闭与白俄接壤的库兹尼察（Kuznica）边境口岸。

德国“无力应对” 吁欧盟支援

波兰今年有近3万名非法移民闯境，单是上月就有逾1.7万人越界入境。德国今年已安置约6100名从白俄经波兰到德国的难民。德国表示，波兰和德国无力独力应对今次事件，呼吁欧盟采取行动。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，“白俄必须停止把民众的生命置于危险之中，利用难民达到政治目的是不可接受”。她承诺会向波兰、立陶宛和拉脱维亚提供更多支援以应对难民潮，并呼吁成员国延长制裁白俄，又指欧盟将研究制裁涉及人口贩运活动的第三国航空公司。白俄则否认策动难民潮，反指波兰对待难民的态度不人道。