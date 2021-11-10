发牌经营是对“双减”政策的完善

来源：香港01

作者：倪文迪

据《华尔街日报》报道，内地政府正打算向部分教育机构没没发放执业牌照，容许它们以非牟利形式经营课外补习业务，并可兼营其他教育业务作为盈利。有关消息被部分人解读为中央对“双减”政策有所放宽。

今年7月中央公布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，要求减少学生校内课业压力和学外课科培训及补习类课堂，此一“双减”政策对内地补习公司业务造成沉重打击，而这些企业不少在境内外集资上市，故此“双减”政策引致这类股票遭到集体抛售，这也使得不少投资者对“双减”政策颇有微言。

政策进一步完善落实未见放宽

首先必须指出的是，今次关于发放牌照消息并不代表内地“双减”政策有所放宽，相反只是为了进一步完善政策内容推出的配套措施。在7月发出的文件里，就提到“各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记爲非营利性机构”，以及“学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作”。由此可见，将现有机构改为非营利形式经营早就可以预见，虽然官方当初未有直接提及发牌制度，但透过这种形式作认证也是合情合理。

另一方面，内地推出“双减”政策旨在减少学生课业压力，由始至终针对的是学童的课科类培训，成人教育与非课科类培训并不在范围之内，因此让有牌照的教育机构兼教其他课程类别其实同属政策本意。当然，教育机构若一窝蜂转投成人教育亦会产生其他问题，教育部估计也因为这样预先发出了《关于加强社会成人教育培训管理的通知》，划定十项方向强调成人教育一样应该有序发展。然而对成人教育的监管及整改并不如学生课外培训严格，可以说已经留下了企业营利发展空间，这也是为何近日一些旧有大型教培机构致力转营成人培训市场的主要原因。

扭曲市场需要人为干预

“双减”政策引来不少投资者的批评，例如香港商界代表施永青曾形容此举“令商界心寒”，却称不能“任由投资者死亡”，否则“投资者以后就不敢碰中国市场”。而事实上，相关的消息在7月时也触发了中概股在环球市场遭到集体抛售。诚然，一些习惯资本主义市场的香港投资者可能会对内地监管政策感到无所适从，可是“双减”政策就跟内地近年推出的不少监管政策一样，都是针对社会经济结构问题作出的必要措施，属于对扭曲市场作出人为干预的“必要之恶”。例如限制未成年人打机的政策，其实与“双减”是一体两面的政策——过渡沉迷电子游戏与过渡强迫学生参加补习班同样都会扭曲青少年成长过程。

对于港人来说，“双减”政策绝不只是一个投资问题。很多执着于自由市场原则的香港人必须看到，市场是追逐利益的，利用各种营销手法强化学生对于打机或是补习的需求，美其名是学生行使自由，实际上是任由市场扭曲教育。年轻人的成长与教育事关乎社会整体的发展，又怎能任由部分企业为了自己的盈利而操纵？如果我们今日容许一些企业以消费社会利益为代价经营营利，那他日又该由谁去为这“埋单”呢？