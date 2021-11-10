中国收紧尿素出口 韩国运输和能源业陷入混乱

来源：路透社

韩国本周派出一架军用空中加油机前往澳洲，用以载回27,000升尿素溶液，因尿素严重的短缺已经对商业运输和工业活动构成威胁；尿素溶液用于柴油车和工厂运作以减少排放。

据行业专家称，政府规定柴油车辆必须使用这种添加剂，韩国大约有200万辆柴油车，主要是货运卡车。

上个月主要供应国中国为了应付国内市场而收紧出口之后，韩国柴油车司机开始疯狂抢购尿素。韩国产业部，1月至9月，韩国近97%的尿素进口来自中国。

现年63岁的卡车司机Lee Byung-ki向路透表示，“我开了大约70公里到一家加油站，只是为了要帮我的卡车买到尿素溶液，现场排起了长长车阵，一直轮不到我，我只好无功而返，”他并称如果无法买到一些尿素，他从周三开始就无法继续工作了。

一家主要炼油厂的高管说，尿素短缺有可能导致运送汽油及其他燃料的卡车停摆。

“如果加油站无法收到足够数量的燃料，可能会导致几乎所有行业的物流成本上升，最终可能会给消费者带来负担，一般消费品的价格恐将上涨。”

但尿素短缺可能对韩国的工业部门产生更大的影响，工业部门也被要求使用尿素以减少污染，否则就得停止生产。

环境部表示，2020年进口的83.5万吨尿素中，34.7%用于工业用途，9.8%用于汽车，其余的用于制造农业用化肥。

韩国一家主要尿素供应商说，自10月中旬以来，一直无法从中国进口尿素原料，这导致其在韩国的尿素溶液生产线开工率下降。

来自制造业的一位消息人士告诉路透，维持工厂运转的工业尿素库存已经处于低档。

“为了缓解工厂尿素短缺的问题，我们能做的就是要求政府放宽这些环保规定，以渡过难关。”

汽车制造商担心

韩国汽车技术研究院的执行顾问Lee Hang-koo说，如果尿素短缺持续下去，已经面临半导体短缺和原材料价格上涨的汽车业将发现很难从供应商那里获得零件。

“这可能会使韩国汽车制造商在国外的工厂无法按计划生产汽车，因为他们的汽车零部件供应商将无法将其零部件运送到出口港口，以运输其产品，”他说。

韩国总统文在寅周二试图安抚公众的恐惧，他在一次内阁会议上说，没有必要“过度担忧”，援助即将到来。

韩国政府已将公共部门的尿素库存释放给急需的地区，并表示将临时释放军事库存。

韩国国防部长官徐旭周二在国会委员会会议上说，军方计划将445吨车用尿素溶液库存的大约一半作为贷款发放给民众。

韩国本周从越南获得了200吨尿素，并正在与其他国家协商获得多达1万吨的尿素，足以制造约3万吨的柴油尾气处理液。国防部周二表示，第一批来自澳洲的供应已经到位。

2015年，韩国强制要求柴油车使用尿素溶液来控制排放，现在40%的注册车辆受到影响。

自2015年以来生产的柴油车必须安装所谓的选择性催化还原(SCR)系统，该系统需要注入尿素溶液，以帮助清除造成空气污染的柴油废气中的氮氧化物(NOx)。

据当地媒体报道，如果没有尿素溶液，乘用车无法启动，卡车只能以20公里/小时(12英里/小时)的速度行驶，迫使一些绝望的司机试图操纵他们的车辆或使用尿素仿真器来欺骗SCR系统。