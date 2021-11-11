美议员访台 “拜习会”前先稳印太？

来源：联合新闻网

作者：张加

美国参、众议员搭乘军机访台，而美国国务院亚太助卿康达正访日韩，在“拜习会”前，美国官员、议员、军方人士现身印太区域，无论行程公开或保密，或出访人士党派，都有助美国向各相关方传递讯号，并再展现对区域盟友与伙伴的重视。

四位联邦参议员、两位众议员，成员还有军方人士，访团规模之大，台湾却不像以往接待美国议员访问，热烈欢迎并预告公开行程，这次特别低调、神秘。据了解主因任务不单纯，谈论较敏感的国防安全议题外，还访区域其它国家。

美议员团此行并非针对台湾，内部实不宜过度聚焦“访台行”加以宣传，但此时议员与康达的“印太行”，想必有其战略意义与重要性。

拜登上任初期讲过，外交政策两个核心目标，重建与盟友的关系，以及对中问题上建立统一战线。拜登与幕僚一直为这两个目标而努力，国务卿布林肯、亚太助卿康达上任后都是先访盟友。

美国官员正在筹备拜登与习近平的线上峰会，他们告诉媒体，会谈议程可能会在咨询盟友后才敲定。咨询的场合很多，像是罗马20国集团（G20）峰会、第26届联合国气候变化大会（COP26）、康达日韩行等，或许议员军官访问印太区域也是一种管道。

而美中高层对话，不可能不触及台海议题，台海情势严峻已让各国感到焦虑、不安，虽然美中意见分歧，但多数国家仍希望，拜习会后能有效降低紧张与误判风险，使台海情势渐降温。

另一方面，美国行政部门与国会一向关切台湾提升自我防卫的努力，也想更进一步了解台湾相关计划。最近，美国参议员分别提出“武装台湾法案”、“台湾威慑法案”，而法案共同提案人访台深入了解军事规划，相当合理，也能让台湾感受到美方支持。

最好的情况是，美中有效管控在台湾等议题上的分歧，持续在竞争关系之中寻找可能的合作空间，但拜登必须顾及盟友与国内的反中情绪；康达、议员与军官等美方人士的行程，某种程度上显示美国有意在拜习线上峰会前，先稳住印太，让伙伴与盟友放心。

