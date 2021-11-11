陈一新：美议员访台 要蔡别坏了拜习会？

来源：联合新闻网

作者：陈一新

美国联邦参众议员与军官一行九日下午从菲律宾马尼拉机场搭乘海军C-40A运输机密访台北，显然是进行一项不欲人知的神秘任务。

台湾外交部发言人欧江安与总统府发言人张惇涵都出面证实确有此事，仅说他们此行是透过美国在台协会（AIT）台北办事处协调安排，但基于保密协议与尊重访宾意愿，相关资讯将于适当时机对外说明。

外交部与总统府愈是将美方参众议员来访说得神秘兮兮，就愈是凸显他们此行的机密性与重要性。

这次率团访问台湾的是共和党籍联邦参议员柯宁，他也是四日在联邦参议院领衔提出《台湾威慑法案》的提案人。该法案若获得联邦参众两院支持，国会将建议行政部门以每年二十亿美元军事融资支援台湾的方式强化台湾防卫，以对应来自对岸的军事威胁。

柯宁十日下午率团前往国防部听取有关解放军对台湾日益严峻的威胁，并与台湾军方交换美台军事合作的构想与讯息。他们稍后还拜会了蔡英文。

今年美国总统拜登老友联邦参议员陶德率领的两党代表团以及三位联邦参议员的代表团访问台湾时，蔡英文政府都大张旗鼓地公开对美方挺台进行“大内宣”。但是这次美国联邦参众议员一行访问台湾，蔡政府却三缄其口，非常低调，凸显美国国会代表团这次访台负有重要的任务。

若说美国联邦参众议员此行是为了台海军情紧急，而与台湾分享《台湾威慑法案》内容与强化美台军事合作，似乎有点牵强。一则中共正忙着从十九大平稳过渡到二十大，不可能选择在此时对台动武；二则美国国会近年通过许多友台法案，却从没有联邦参众议员在法案通过之前就前来台湾简报法案内容的先例。因此，这次美国代表团访问台湾，无疑负有更重要的任务。

从最近影响美陆台关系最重大的事件，莫过于蔡英文双十演说提到“中华民国与中华人民共和国互不隶属”（新两国论）、朝台独方向推动的修宪工程，以及蔡英文本人与官员一些挑衅大陆的“冒进”言论。

虽然基于美中“联合工作组”的共识，华府与北京相约不在公开场合讨论“新两国论”与相关议题，但美方无疑早已注意到蔡英文与手下官员想要对拜登与习近平十一月视讯峰会“搞破坏”的意图。

特别是王毅10月31日在罗马警告美国国务卿布林肯，美国若不妥善处理台湾问题，将会为中美关系带来“颠覆性的破坏”，更让拜登政府警觉到若再不处理台湾问题，连拜习峰会都可能受到影响。

拜登曾担任联邦参院外委会主席或资深委员多年，与不少参众议员都有很好的交情，透过他们来说服蔡英文特别是在拜习远距峰会之前谨言慎行，效果可能会比官员来得更好。

2004年温家宝访美之前，小布什总统透过白宫国安会亚洲资深主任莫健带亲笔函给陈水扁要求他暂时不要在台湾推动公投，但陈水扁不为所动，小布什从那时开始对陈水扁大为不满，蔡英文应以史为鉴！

作者是淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授