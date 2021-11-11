难民危机升级 俄罗斯欧盟斗法

来源：明报

波兰与白俄罗斯边境难民危机持续升级，波兰总理莫拉维茨基周二（9日）指控白俄总统卢卡申科是这场危机的执行者，幕后主使人是俄罗斯总统普京，目的是要在欧盟成员国间制造混乱。俄国外长拉夫罗夫则批评欧盟在今次难民危机中采取双重标准，建议欧盟应如2016年财政援助土耳其般资助白俄罗斯，以鼓励白俄阻止难民越境。欧盟已决定进一步制裁白俄，路透社引述外交消息报道，欧盟最快下周会针对包括白俄外长在内30名个人和实体实施新制裁。

莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）周二视察边境部队后，在国会紧急会议上表示，卢卡申科正在波兰边境发动“难民攻击”，但他只是执行者，幕后“策划者在莫斯科，是总统普京”。莫拉维茨基形容当下危机是一场以难民作人肉盾牌的“新型战争”，旨在破坏欧盟稳定。他又称，今次是波兰边境安全30年来，首次遭到如此野蛮的攻击。

持续多月的难民危机周一升级，白俄被指护送千计难民到波兰边境，他们试图破坏围栏进入，遭波兰边防人员用催泪弹赶退，目前最少2000人在严寒下滞留在边境地区。波兰已加派军队到边境，并警告有爆发武装冲突的风险。邻国立陶宛已派部队到边境，准备阻止难民涌入，政府周二亦宣布，与白俄罗斯接境的边境午夜起进入紧急状态，未经边防人员许可下，不得进入边境5公里范围内。立陶宛副内政部长兰辛斯卡斯（Kestutis Lancinskas）表示，当局拘捕了20多名从白俄非法入境立陶宛的难民，怀疑他们与恐怖组织有联系，这批难民被截查时，大部分出示假身份证明，当局正作背景调查。

欧盟拟定对白俄新制裁

欧盟指摘白俄为报复欧盟制裁，诱使大批难民涌往波兰。路透社周二引述3名欧盟外交官报道，欧盟将对白俄实施新一波制裁行动，包括制裁白俄外长马克伊（Vladimir Makei）及白俄罗斯航空等30个人及实体，最快下周通过。欧盟官员称，制裁马克伊是因其部门刻意向叙利亚人和伊拉克等非欧盟国民发放签证。欧盟之前已禁止国营白俄罗斯航空的飞机进入欧盟领空及机场，新一波制裁将使该航空公司无法从爱尔兰、罗马尼亚及丹麦租借飞机。

白俄总统卢卡申科周二受访表示，他希望避免出现任何可能将俄罗斯卷入的军事冲突，强调自己不是疯子，知道其中利害关系，但不会屈服。他同日跟普京商讨白俄与波兰边境难民危机，国营白俄罗斯通讯社报道，两人对波兰部队在边境集结尤其关注。白俄外长马克伊昨指摘欧盟挑起白波边境的对峙局面，称明斯克正寻求与俄罗斯共同应对今次危机，包括联合回应针对白俄的不友善行动。

俄促土耳其为例援白俄

俄罗斯外长拉夫罗夫周二指摘欧盟在今次难民危机中采取双重标准，他提到2016年欧洲难民危机时，欧盟向土耳其提供资金，使该国承诺收容经爱琴海非法进入希腊的难民，认为欧盟也应以同样方式提供白俄财政援助，以鼓励它阻止难民进入欧盟。