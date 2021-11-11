来源：香港01

作者：倪文迪

美国总统拜登自竞选以来一直强调“价值观外交”的战略，提倡组织全世界民主国家一起振兴民主和对抗“极权”，当中的“重头戏”无疑是计划于12月9日开幕的“民主峰会”。然而，距离这个大肆铺张的会议开幕尚有一个月左右，它却连具体议程以至参加国家都尚未有定案。近日美国媒体Politico引述消息公布一份疑似峰会邀请参与国家清单，随即引来不少讨论。

这份邀请清单面对着一个严重的政治矛盾。美国希望借着所谓“分享同一价值观”作为引线去串连其他国家对抗中国这个重要竞争对手。不过，如果单纯从对抗中国的面向来考虑，那美国要拉拢的国家不一定就是西方定义的“民主国家”；反过来说，假若将重点放到符合西方“民主国家”定义的对象，结果恐怕只能邀请到一些不在中国毗邻的西方国家，实际战略意义亦会大打折扣。

对于美国来说，峰会成员倾向以围堵中国为考虑的话，整场活动的民主光环势必会减退，价值观外交也根本无从谈起，然而若以价值观作为重心，邀请对象又会受到很大限制，甚至可能沦为类似“七国集团”般的小圈子活动，无法达到美国重拾世界领导力的目标，因此连路透社评论也指出这是张“充满问题的邀请名单”。

无法自圆其说的“价值观外交”

平情而论，这份流传清单构成几乎没有任何逻辑可言，说明美国似乎并未有一个处理这个政治矛盾的办法。举例来说，新加坡、越南、沙特等国家对美国都有重要战略价值，当中沙特和新加坡更是美国长年盟友，越南在亚太区内的重要性亦使其成为美国一直想拉拢来对抗中国的对象，但上述国家却又惯常被西方标签为“威权”，因此清单不得不回避了它们。

除此之外，清单还存在其他难以自圆其说的地方，譬如匈牙利、塞尔维亚等知名的亲中小国或与美国关系转差的国家，这些国家的民主程度虽然没有西欧这般高，但于各种民主排名里都在中上游位置，应该不至于没有获得“民主峰会”邀请的资格才对。更为奇怪的是，一些民主程度令人担忧的国家反而出现在清单之上，像是刚果民主共和国在经济学人智库的2020年“民主指数”处于倒数第二，于美国“自由之家”的民主报告里亦只有20/100分，其余类似的例子还有安哥拉、伊拉克等。

此外，菲律宾和印度这两个重要国家，尽管其民主排名不算低，但近年来菲律宾总统杜特尔特对毒贩的打压手段、印度总理莫迪打压伊斯兰教徒的政策都与西方价值背道而驰。这些国家也在清单之内，不禁令人质疑到底美国是基于什么价值观行事？

领导世界与单一价值观的矛盾

况且邀请对象标准混乱，其实只反映问题的冰山一角，毕竟邀请什么国家到“民主峰会”背后乃是对“什么是民主”的判断，美国至今为止一段很长时间自认就是“民主”代言人，并将“民主”简单化为北美或欧洲等西方先进社会所行的制度。与此相对，中国近来却公开多次质疑这种西方中心的“民主”提出质疑。国家主席习近平近来提出“全过程民主”就是质疑西方民主只强调选举，而人民只有在选举时才参与“民主”，提出要人民“全过程参与”。当然，对于中国人民是否有更好的民主参与，仍然有商榷的空间，毕竟中国尚未是一个成熟而理想的民主国家，但近年西方的民主倒退也确实反映了它们那套民主制度也非完美。

既然大家都非完美，那么所谓“民主峰会”是否理应集思广益，而非变成一个以美国为中心的“围炉会”？况且世界有这么多国家、地区，它们是否必定存在一个统一标准的民主或价值观？美国近年一直强调希望重新领导世界，另一边厢却又在大打价值观外交，然而实际上两者却是矛盾的。世界不存在单一价值观，不同国家地区的人对“民主”等同一名词的内涵与实行方式难免有歧见，因此要讲求领导世界，最基本的能力是学会包容不同的想法，这也是国际多边主义的基本精神。然而，“价值观外交”追求将同一价值观的人连结起来，说难听一点就是“党同伐异”，无形中就是鼓吹不同价值观阵营之间的对抗，这对于领导世界自然是毫无益处。可以说，美国现在的外交逻辑正是建基于这种奇怪的矛盾上。