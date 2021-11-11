台湾海峡会燃起战火吗

来源：中时电子报

作者：水秉和

过去几个月，由于美国和中国大陆两方面采取的一系列外交和军事行动，台海局势显得非常紧张。大陆自媒体纷纷讨论，如何武力统一台湾，而美国的智库则在讨论，如果大陆武力攻台，美国应不应该介入和如何介入的问题。

拜登入主白宫后，令北京非常失望的是，他并没有放弃特朗普向中国发动的贸易战和科技战，反而在这两方面加码，并且还积极拉拢盟友，试图以此逼迫北京作出让步，可是具体要大陆作何种让步却并没有说得很清楚，只是强调，不容许中国超越美国。也就是説，他要压制中国的发展。他説，他的政策是分为三方面，既有对抗，竞争，也有合作。他说，他要用实力来推行这样的政策。

北京方面的反应很简单，那就是不吃这一套。北京的态度是，美国选择对它有利的就合作，不利的就竞争或者对抗，这不能接受。北京要的是相向而行，即所谓合作共赢。在三月和七月两次高阶层会谈中，北京两次断然拒绝了拜登的外交公式，拒绝就实质问题跟美国谈判。之后，拜登乃开始大打台湾牌和南中国海牌。这么一来，台海的局势就被搞得非常紧张。

紧张的下一步可能是双方看到战争的风险，因而寻求妥协，但也可能因为无法妥协，或者擦枪走火，而演变成军事冲突。问题是，到底会不会发生军事冲突呢？

对于擦枪走火的情况，谁也无法预知，而战争时常就是这样发生的。如果不发生意外的话，我们可以肯定的是：只要台湾当局不宣布独立，即使局势再紧张，也不会导致战争。这是因为，拜登和习近平都不想打仗。

拜登在3个月之前才从阿富汗20年的战争退出，并且退得极端狼狈，导致他的支持率严重下滑，国际声望低落，他没有胃口，美国人民也没有胃口，在这么短的时间内再介入另一场战争。再说，国债高达28.5兆，美国也承担不起另一场战争。

也因为这个原因，拜登也不会容许台湾独立。保持台湾现状对美国最有利，尤其是拜登正在试图建立一个排除中国的晶片产业链。从8月到今天，拜登本人和他的外交团队里的主要队员都一而再地表示，美国仍旧坚持一中政策。也就是説，尽管他近来采取了许多切香肠的行动，可是他不会蓄意地去触碰大陆的最后底线。

那么，习近平呢？他会采取主动，武力攻台吗？也不会。他多次在重要场合，如共产党的百年庆典，表示他坚持和平统一，武统只是作为万不得已的后备手段。理由很简单，和平统一有许多好处，特别是可以大幅度削弱美国在亚洲的影响力，而武统有太多负面因素，包括有可能造成核大战和受到制裁。

毛泽东在著名的《论持久战》中说：“赌国家命运的战略决战应根本避免。”这句话重如泰山，它应当会影响到习。中美之间如果发生战争，那就是赌国家命运的战争，是必须避免的。他不会轻易尝试。那么，到底他想怎么样和平统一呢？对此，我们不妨观察收回香港的做法。

香港的居民绝大多数是逃离大陆的难民或者他们的后代。近代，这些难民逃避的是共产党对百姓生活和生命的打击，所以他们具有根深柢固的反共或恐共心理。犹记得两年前高达两百万群众的示威游行吧？在这种人群之上，还有强大的英美势力，包括它们的财经力量和庞大情报体系，这一切都使得改变这个社会困难重重。即使在1997年回归祖国之后，香港仍然享受到全世界少有的言论自由和人身自由。只要近年去过香港的人，都会看到地摊上摆满了揭发大陆高官权斗贪腐淫乱的刊物。他们或许会奇怪，共产党怎么能够让这些刊物大行其道？

当然，这种情况是不可能长期存在的。但是，改变需要导火线，需要机会。最近几年，港民对普选和独立的诉求终于从和平示威演变成暴力行动。2019年下半年，受到反修例事件的激励，暴力行动乃遍地开花式地展开。那时中共并没有采取行动。2020年，当全世界都发生了新冠传染病，中共显然觉得，这是一个天赐良机，所以它动手了。不是武力镇压，而是让人民大会于该年6月通过了针对香港的国家安全法。

这好像是跟美国学的，美国在对某国施行制裁之前就先由国会通过一项制裁的法案，这样，制裁就于法有据了。中共学会了这个高招。有了国安法之后，它在几乎没有发生任何流血事件的情况下，平静地改变了香港。

我们可以相信，这也将是中共谋求跟台湾统一的做法：等待最佳时机。大陆专家们普遍相信，美国正在衰退之中，社会矛盾非常多，政治分裂严重，而贫富差距不断扩大，可是政治领袖的领导能力和执行能力却出奇地不达标。由于这一切，美国必然会走上战略退缩的道路。这就会带来和平统一的时机。

（作者为中美论坛社理事）