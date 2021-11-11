快过年了 该放弃清零思维了

来源：中时电子报

中时社论

肆虐近两年的新冠疫情终于趋缓，除欧洲少数国家外，各国确诊案例急速下滑，台湾本土也几无疫情。随着疫苗覆盖率稳定上升，病毒保护网渐趋绵密，现在应该思考如何进入后疫情时代，让生活步调尽量回归常态，重振经济与民生。明年春节是一个重要的起点，政府应该适当放宽检疫规定，让在外游子都能便利地返乡与家人团圆。

缩短隔离让家人团圆

台湾5月中疫情大爆发，但传染逐渐获得控制，9月中之后新增确诊与死亡数经常挂零，少数确诊者研判也是旧案。国际疫情同样趋缓，即使最近又有些上升，但拜疫苗覆盖增加之赐，死亡率大幅下降。日本更是为疫情的“神秘消失”感到意外，有专家分析是病毒异变后的自我毁灭。事实上，今年全球以Delta变异株为主流，Delta虽然传染力较强，但并不增加重病与死亡率，随着各国普遍施打疫苗，全世界也一步步走出了疫情阴影。

美国从8日开始，只要完整接种美国食药局（FDA）或世卫（WHO）认可的疫苗，加上72小时核酸检测阴性证明，就可以入境免隔离。英国、泰国、澳洲等国均采类似开放措施。日本认可AZ、BNT与莫德纳3种疫苗，完整接种的商务人士或劳工入境隔离缩短为3天。先进国家接种率多已达9成上下，有些还开始追加第3剂，美国因为始终有部分人口抗拒疫苗，至今完整接种率只有6成，但还是决定开放边境管制，让生活回归常态，经济重拾活力。

当国际间转为以“开放、重启”为政策主轴时，台湾却还是抱着“封锁、清零”的思维不放，原因当然是疫苗政策失当，国际采购不足且到货量少，导致民众接种率落后，旅行自由度不如其他国家，以致在彭博的全球防疫韧性排行榜落入后段班。靠着美、日等国的捐赠以及鸿海、台积电与慈济的义举，台湾才加快施打速度。目前第1剂超过7成5、第2剂也接近4成，平均1天约增加1%，依此速度推估，到年底应该可以让第1剂达85%、第二剂破7成，前提是疫苗到货量够多。政府订购的莫德纳与AZ，至今还各有2、300万剂没到货，鸿海等企业团体捐赠的1500万则一直稳定到货，评估应该可以填补上疫苗缺口。

指挥中心保守没自信

卫福部长陈时中说今年底第2剂要打到8成有困难，但到了明年1月底农历春节前，第2剂的覆盖率就算不到8成也接近了。因此，指挥中心不妨更积极地思考，如何适度放宽限制，让海外民众能方便地返乡与家人团聚。政府宣布春节返乡的检疫从14天改为10+4，在家人都完整打满两剂疫苗下，后4天可返家居检。但指挥中心的思考，还是停留在疫情高峰期的状态，因此堵之防之，而且目前确诊与死亡双双加零的防疫佳绩，让指挥中心不希望一旦放宽管制，确诊数又往上跳，之前“3+11”的漫天炮火又会袭来。

“3+11”时台湾接种率仍低，民众毫无防护极为脆弱，边界就必须严守。现在要思考的，不是如何继续清零，而是如何放宽管制恢复生活。春节期间的管制措施，应该和后疫情时代更开放的防疫政策作整体思考，只要第2剂覆盖率达到7、8成，“10+4”进一步放宽为“7+7”亦无不可。这可以大幅降低返乡民众的经济与时间耗损。而且，台湾终究也要逐渐对海外旅客打开边境，初步可以依当地疫情给予不同程度的隔离管制，目标是有一天像美国一样完整接种即免隔离，这对灾情惨重的观光业将是一大福音。

坦白说，当民众两剂疫苗打好打满后，便算是已经尽了人事，即使有突破性感染，也因为疫苗能大幅降低重病与死亡率，不致对民众健康造成太大威胁。今后全球会进入一个与病毒共存的时代。从此我们生活中有新冠病毒，但能以疫苗与公卫的手段，让伤亡减少到可以忍受的程度，而社会运作与经济民生则都重回正常步调。台湾不能永远封锁，在各国纷纷开放时，台湾漫长的隔离会对商务形成阻碍，不利于重振经济与观光交流。指挥中心必须用前瞻的眼光思考如何进入后疫情时代，这次春节假期，正是一个很好的新措施起点。